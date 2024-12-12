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台東部落大學文化傳習資源中心開工　開啟原民文化教育新里程碑

▲台東部落大學文化傳習資源中心今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東部落大學文化傳習資源中心今開工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動原住民族文化創新與教育傳承，台東縣政府於12日在鯉魚山麓隆重舉行台東部落大學文化傳習資源中心開工祈福儀式，特別邀請馬蘭及各部落的耆老主持傳統祝禱，為工程祈求平安順利，展現對原住民族文化的敬意與傳承，台東縣長饒慶鈴也蒞臨見證，攜手翻開台東文化教育的新篇章。

饒慶鈴表示，文化傳習資源中心是台東部落大學的重要里程碑，預計於民國115年4月完工啟用。這座中心的設立承載著發揚原住民族知識體系與文化的使命，未來將成為台東縣推動原住民終身教育的核心基地。除了提供學員支持與輔導，中心也將成為部落組織間交流與聚會的重要平台，深化多元文化理解，打造一個促進共好共榮的文化據所。

台東縣原民處進一步指出，建築空間規劃結合傳統文化與現代功能設計，以實用性與多功能性為主軸。一樓設有文化意象展示與多元創新的活動空間，將部落大學五大分校特色融入其中，市區分校的多元創新、東海岸分校的海洋文化、縱谷分校的山林文化、南迴分校的小米文化，以及蘭嶼分校的飛魚文化。此外，規劃中增設無障礙設施與文化體驗遊程接待平台，並在二樓設置會議空間、南島圖書視聽室及文化手作教室，充分展現原住民族文化的深度與魅力。

原民處進一步說明，未來台東部落大學文化傳習資源中心將持續推動原住民族文化創新與教育傳承，成為連結傳統與現代的文化橋樑。這項工程的啟動，不僅標誌著地方教育的跨越性突破，更為臺東原住民族文化的保存與推廣注入新動能。藉由多元文化的共好精神，台東正向世界傳遞出對族群文化的尊重與共榮的堅定信念。

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