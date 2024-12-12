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相伴走過燦爛流光歲月　營造失智友善環境

▲營造失智友善環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲營造失智友善環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「智慧家庭 與您同行」，為展現台東用心推動長照，台東縣衛生局12日在台東波浪屋前廣場舉辦「失智照護服務計畫」暨「家庭照顧者支持性服務創新型計畫」及「長照與身障家照據點共融試辦計畫」聯合會議暨成果發表會活動，由縣府盧協昌秘書長主持，同時表揚113年度績優單位及績優人員，期盼持續落實推動失智及家庭照顧者服務，打造幸福台東。

照顧與被照顧是我們都會面對的人生課題，而在照顧家人的同時，往往疏忽了照顧者自身的健康及生活，家庭照顧者支持性服務讓照顧者在照顧歷程中，學習裝備好自己，不被繁雜又吃重的照顧工作，打亂既有的生活步調，透過團體中照顧者間的相互交流、情緒支持，擴大社會參與，維持個人身心靈的平衡。

台東縣衛生局表示，今年台東縣家照計畫有6家服務單位，設置7個家照據點，截至10月底累計服務人數504人，佈建就近性、在地化服務，由家照專員透過個案服務與方案規劃，依家庭照顧者的照顧歷程、階段，連結資源與支持服務，關注照顧者需求，舒緩照顧壓力與負荷。

近年發現有愈來愈多失智症患者，但大眾對於這部分並沒有太多警覺，導致疾病進展時讓照顧者身心壓力極大，衛生福利部推動失智照護服務計畫，提供失智未失能的民眾亦能接受相關服務，臺東在轄內共建構2家失智共同照護中心，協助有疑似失智症狀的患者能接受就醫看診，並讓對照顧困難的失智者及其主要照顧者給予需求評估、諮詢及轉介，截至11月底累計服務人數291人。

另設置20處失智社區服務據點，針對疑似及確診的失智症患者提供多元及複合式支持服務，如認知促進、降低因失智導致失能的狀況，並給予安全看視及陪伴，對於主要照顧者給予照顧失智症的相關訓練，及辦理支持團體活動，促進失智社區照顧服務的普及化，降低這些失智家庭的照顧負荷，截至11月底累計服務人數304人。

盧協昌指出，這次的活動不僅展示了計畫執行的成果，更以多元化的形式拉近民眾與長照議題的距離，並促進失智友善的社會氛圍，設計有多元紓壓體驗攤位、失智據點手作展售、認知、肌力樂活PK趣等多樣樂活、紓壓體驗闖關，以及失智據點長輩精彩表演，活動相當多元有趣，希望透過失智照護與家庭照顧者支持服務跨網絡合作，臺東縣未來將持續努力，擁抱失智症者及其家庭照顧者，攜手描繪出幸福人生。

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