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台東YouBike來了！即日起提供優惠費率　114年3月31日截止

▲東部首例公共自行車系統正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲東部首例公共自行車系統正式啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府積極推動台東慢經濟及淨零排放，規劃設置公共自行車場站，成為台灣東部第一個引入YouBike的城市，提供居民與遊客更加便利與環保的交通新選擇，實現共享經濟，並創造生活新體驗。台東縣長饒慶鈴12日與微笑單車董事長劉麗珠一同出席台東縣公共自行車啟用營運記者會，宣布台東縣公共自行車系統正式啟用，即日起至114年3月31日提供營運體驗優惠費率，此項是縣府在推動永續交通上的重大進展，歡迎鄉親與遊客共同用YouBike感受台東慢生活體驗。

饒慶鈴表示，目前已在台東市區完成建置14個站點，提供140台公共自行車，未來將持續逐步擴大設點，預計明年前進縣內其他鄉鎮，並在115年將完成至少120個站點，提供1120台公共自行車的目標，並擁有全台比例最高的電輔車。另台東縣政府將於營運期首三個月提供補助「前30分鐘免費騎YouBike 2.0」，並加碼「在台東騎YouBike抽熱氣球自由飛」活動，鼓勵鄉親及遊客體驗騎乘。

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微笑單車劉麗珠提到，YouBike全台會員相通，使用方式相同，已註冊的會員到台東遊玩都可直接租借使用。另外也強調，台東的獨特地理環境與自然風光，非常適合騎行，期待公共自行車系統成為大眾探索台東的首選交通工具。未來將根據使用情況持續擴展站點與調整車輛配置，確保每位使用者都能享受到方便、快速的租借體驗。

台東縣環保局長郭建成說明，推廣公共自行車是縣府落實低碳政策的重要一環，透過公聽會、說明會聆聽各界的聲音，瞭解各界對於公共自行車的期待與盼望，逐步落實規劃與建置，從台東市區開始設置，希望藉此減少交通擁擠和碳排放。未來民眾除了可利用公共自行車實踐環保交通，也可藉由下載YouBike APP減碳存摺，查看自身的減碳成效，即日起至明年3月31日採營運體驗優惠費率期間，歡迎大家多多體驗使用，並將相關意見回饋。未來縣府將持續推動各項綠能政策，確保台東更具韌性與永續發展能力，朝著淨零城市往前邁進。

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