到飯店過聖誕！大餐+甜點buffet　哈根達斯鬆餅好吃又好拍

▲聖誕晚餐後可在晶英國際行館28樓雲垂樓免費參加甜點Buffet。（圖／晶英國際行館提供）

記者許宥孺／高雄報導

聖誕節即將到來，高雄飯店業者紛紛推出應景的甜點、佳餚、住房優惠，陪伴大家度過溫馨佳節。晶英國際行館裡的「Ukai 亭」旗下鐵板燒、懷石料理、西餐推出聖誕限定套餐，餐後免費到28樓雲垂樓享用甜點buffet；和逸飯店高雄館坐擁30樓高空夜景的「Cozzi THE Roof餐廳」則推出680元起單人超值套餐；高雄福華飯店攜手冰淇淋品牌Haagen-Dazs，於1樓「HOVII CAFE」推出一系列甜點，好吃又好拍。

晶英國際行館引進米其林星級殊榮的UKAI餐飲團隊，館內有「Ukai-tei 鐵板燒」、「Ukai Kaiseki 懷石」、「Grill Ukai 西餐」。三大品牌在聖誕節(24、25日)推出特別套餐，搶攻過節商機。

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▲Ukai-tei Kaohsiung推出聖誕特別菜單，精選松葉蟹入饌。（圖／晶英國際行館提供）

鐵板燒套餐深究食材原味，嚴選冬季限定的白松露與鱈場蟹；懷食料理則嚴選當季頂級食材：西餐推出黑松露與波士頓龍蝦。用餐過後可到晶英行館28樓「雲垂樓」免費享用甜點buffrt。

▲Cozzi THE Roof餐廳坐擁30樓高空美景。（圖／和逸飯店提供）

和逸飯店高雄中山館的「Cozzi THE Roof餐廳」坐擁30樓高空景色，可以一次欣賞到市景和高雄港景。飯店於是24、25日聖誕節期間推出「夢幻饗聖誕」系列餐點，12道精緻料理只要680元起，還能享用自助沙拉吧。

▲Cozzi THE Roof餐廳於聖誕節推出「夢幻饗聖誕」系列餐點680元起。（圖／和逸飯店提供）

飯店也與居家香氛品牌SABON推出住房專案，即日起至明年3月31日，預定每晚入住4000元起，入住禮有「SABON白茶身體磨砂膏60g」，專案含2客自助式早餐。

▲▼高雄福華飯店攜手頂級冰淇淋Haagen-Dazs推出聖誕活動。（圖／高雄福華飯店提供）

高雄福華大飯店攜手頂級冰淇淋品牌Haagen-Dazs，推出一系列活動。位於飯店1樓的店HOVII CAFE即日起推出「聖誕派對鬆餅盤」，以心型鬆餅搭配新上市的紅絲絨起司蛋糕或薄荷巧克力限定口味冰淇淋，還有機會抽中中「Haagen-Dazs冰淇淋蛋糕7吋」一個。

住宿部分，即日起至明年2月27日推出了「HOVII冰心 夢幻派對」住房專案，雙人入住每房3899元起，含2客自助早餐及HOVII Café派對鬆餅盤，還有可愛又實用的Haagen-Dazs限定款小巧包。