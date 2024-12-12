冷氣團發威「周日跌破10度」　3千公尺高山有望迎初雪

▲周六冷氣團南下，最冷時間落在周日清晨，中部以北及東北部出現低溫11至13度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天涼降溫，中央氣象署表示，明天東北季風影響，水氣多，降雨範圍擴大且轉涼，周六冷氣團南下，最冷時間落在周日清晨中部以北及東北部低溫11至13度，空曠地區再低1、2度，下周一有中層水氣移入，加上夠低溫，3千公尺以上的高山有機會迎來入冬第一場降雪。

氣象署預報員張承傳說，明天東北季風影響，水氣較多，基隆北海岸降雨時間長，且有局部大雨發生的機率，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，宜蘭亦有局部較大雨勢，新竹及花蓮地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

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▲未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

他表示，周六大陸冷氣團南下，水氣減少，基隆北海岸仍有短暫雨，桃園以北、宜蘭、花蓮及中部以北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。周日到下周一清晨持續受冷氣團影響，基隆北海岸、宜花及北部山區仍有局部短暫雨。

下周一白天起冷氣團減弱，不過張承傳說，北方仍會有大陸冷高壓南下，使台灣附近是東北風的環境，北部、東北部及東部天氣仍涼，基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，明天白天北部、東北部高溫落在19至21度，晚上開始降溫至14、15度，中南部及花蓮、台東白天高溫22至26度，深夜轉冷降為16至19度左右。

他說，周六冷氣團南下，影響時間從周六到下周一清晨，最低溫預估在周日清晨，中部以北及東北部僅11至13度，局部空曠地區再低1、2度，下周一白天起冷氣團減弱，氣溫緩步回升。

張承傳提到，下周一有中層水氣移入，此時冷空氣才剛減弱，溫度夠低，3千公尺以上的高山有機會降雪，是入冬首次下雪。下周五、下周六還有一股冷空氣，目前預報初步是東北季風的強度，但強度會再調整，後續密切觀察變化。