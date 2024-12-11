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冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

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▲受到東北季風影響，明、後天新竹以北、宜蘭及花蓮有短暫降雨，且氣溫下降轉涼。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來氣溫一路下滑，中央氣象署指出，今晚東北季風增強，明、後天新竹以北、宜蘭及花蓮不定時有短暫降雨，並且有局部大雨發生的機率，周六之後大陸冷氣團南下，北台灣及宜蘭低溫12至14度，局部地區下探10度。

氣象署預報員葉致均表示，今晚東北季風開始增強，新竹以北、宜花地區不定時有短暫降雨，尤其基隆北海岸、東北角的降雨比較持續，並且有局部大雨發生的機率，持續到周五。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周六之後一股更強的冷空氣南下，達到大陸冷氣團等級，但水氣有減少的趨勢，桃園以北及宜花有些降雨，中部山區也有零星降雨，其他地區雲量偏多，周日基隆北海岸、宜花及北部山區有局部短暫雨，其他地區則多雲到晴。

溫度方面，葉致均指出，明、後天主要受到東北季風影響，桃園以北及宜蘭明顯轉涼，整天氣溫落在17至19度之間，其他地區沒有太大變化，中南部約16至27度，日夜溫差大。另東北季風影響，各地沿海風浪強勁，需多留意。

他表示，周六受大陸冷氣團影響，各地氣溫下降轉冷，這波冷氣團影響最強時間落在周六晚上到周日清晨，西半部及宜蘭低溫12至14度，局部空曠地區下探10度，花蓮、台東約15度左右。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

台北馬拉松將於周日、12月15日舉行，葉致均表示，周日天氣各地以多雲為主，台北最低溫落在清晨預測13至14度，但因水氣影響，白天不見得轉晴，可能整天陰陰的，民眾出門仍要適時添加衣物。

葉致均說，下周一冷空氣稍微減弱，但台灣附近仍是東北風環境，北方還有冷空氣持續南下，因此回溫有限，北台灣整日落在17、18度，感受偏涼。下周後期還有一波冷氣團，其強度及影響時間仍有待後續觀察。

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