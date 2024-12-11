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明起降溫轉雨　周六迎冷氣團「北宜連凍3天」

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▲受到東北季風影響，明、後天在大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨增強。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

好天氣要沒了，中央氣象署指出，今天傍晚起東北季風增強，明、後天在大台北、基隆北海岸及宜蘭降雨增強，尤其基隆北海岸、宜蘭留意較大雨勢，周六開始受到大陸冷氣團，影響到下周一清晨，各地氣溫明顯下降轉冷，北台灣及宜蘭低溫下探13度至14度，整天高溫不超過16度。

氣象署預報員朱美霖說，目前台灣附近為弱風的偏東風環境，隨著傍晚高壓梯度稍微南下，就是東北季風增強開始影響台灣天氣，北方高壓前雲系在傍晚逐漸接近後，北台灣、宜蘭及花蓮雲量增多，降雨機會也提高。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，目前降雨較為零星，不過到傍晚迎風面降雨量增多，明、後天受到高壓梯度南下影響，台灣附近東北風逐漸增強，周四、周五北台灣轉為濕涼。周六到下周一清晨，受到大陸冷氣團南下影響，各地氣溫偏低，下周一白天高壓出海減弱，台灣附近風場轉為偏東北東風，下周二整體氣溫回升。

降雨趨勢，朱美霖指出，今天明顯降雨從傍晚開始，受到東北季風增強，大台北、宜蘭降雨逐漸增多，直到明天清晨大台北降雨逐漸增加，周四、周五新竹以北、宜花也都有降雨 尤其北海岸、大台北山區、宜蘭持續下雨時間長，並有局部大雨發生情形。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，周六迎風面仍有降雨，桃園以北、宜花也有斷斷續續降雨，周日到下周二受到大陸冷氣團，迎風面水氣減少，因此降雨相對減少，北海岸、北部山區及宜花仍有有降雨，其他地區較為晴朗。

溫度趨勢，朱美霖表示，今天各地偏向舒適，明、後天受到東北季風影響，北部及宜蘭地區白天雲多，溫度降3度，夜晚清晨低溫約13至14度，其他地區15、16度。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖說，周六起受到大陸冷氣團影響，周六到下周一清晨各地低溫明顯，北台灣及宜蘭普遍低溫13、14度，白天氣溫回升有限，整天15、16度上下，感受偏冷。下周一白天冷空氣逐漸減弱，下周二氣溫會回升，但中南部日夜溫差大，早晚偏冷。

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