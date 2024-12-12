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北部越來越冷「周六到下周一晨最劇烈」　3地低溫剩10度　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲周六到下周一清晨是冷氣團影響最劇烈時間，苗栗以北及宜蘭、花蓮可能出現10度低溫。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

氣溫溜滑梯式下降，中央氣象署指出，未來一周主要受到冷空氣影響，周六冷氣團南下，周六到下周一清晨是影響最劇烈時間，苗栗以北及宜蘭、花蓮可能出現10度低溫，下周一水氣增多影響，降雨範圍也會變明顯。

氣象署科長林伯東說，目前台灣附近上空雲系較多，受到冷空氣影響，迎風面降雨及雲量較多，而中南半島區域有對流發展，到高空之後氣流偏西風之下帶來水氣，南海水氣明顯增加，下周一開始明顯影響台灣地區，各地出現降雨。

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▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲今、明天降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，北方明顯有冷空氣堆積開始南下，因此從昨天開始轉涼，今天清晨台灣本島近山區出現14度低溫，影響持續一整周，尤其周六有一股更強的冷空氣，各地明顯轉冷，下周一白天冷空氣減弱，但下周二、下周三環境偏東北風，陰冷空氣殘存，各地仍偏涼。

溫度趨勢，林伯東指出，今、明天受到東北季風影響，北部和宜蘭偏涼，周六冷氣團影響北部溫度越來越低，周六到下周一清晨北部低溫14度，苗栗以北及宜花部分區域、本島近山區可能出現10度低溫。下周一白天冷氣團減弱，但北部、宜花整天仍偏涼。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林伯東說，基隆北海岸、大台北、桃園山區及宜花區域都有降雨，尤其基隆北海岸及大台北山區從昨天累積到現在有明顯降雨，今、明天水氣略增，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭容易出現大雨，中部及北部山區也有零星降雨。

他表示，周六、周日降雨稍微緩和，因為冷空氣往南推，相比今、明天降雨會減少。下周一從華南到南海因水氣影響，中南部山區也可能有些降雨，下周二、下周三基隆北海岸、宜花都會有降雨發生。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

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