快訊／10級強風來了　今轉雨最冷時間曝

▲今天迎風面地區水氣增多。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

防10級強陣風！中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周六大陸冷氣團南下，預估周日清晨氣溫最低，中部以北、宜蘭低溫12-14度，局部地區氣溫會再更低。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



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氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，東北風增強，今日桃園至雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有9至10級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天、周五迎風面地區較濕涼，基隆北海岸、東北部降雨較明顯，有局部較大雨勢、甚至大雨發生機率，新竹以北、宜蘭、花蓮也有降雨機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



黃恩鴻說，周六冷氣團南下，影響到下周一清晨，周六水氣較多，桃園以北、宜蘭、花蓮、中部以北山區有局部短暫雨；周日、下周一水氣轉乾一些，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，預估周日清晨氣溫最低，中部以北、宜蘭低溫12-14度，南部、花蓮、台東15-16度，局部地區氣溫會再更低。

黃恩鴻指出，下周一白天起冷氣團減弱，到下周三氣溫逐日回升，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨。