入夜變天2地轉陰雨　下周低溫「北部13至16度擺盪」

▲今晚東北季風南下，今晚、明晨大台北到東半部轉為陰有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今日白天全台溫暖，入夜天氣轉變，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，今晚東北季風南下，迎風面地區將首當其衝，今晚、明晨大台北到東半部轉為陰有短暫雨，下周看來還是東北季風偏強，北部低溫可能都在13至16度之間擺盪，並維持東北季風常見的基隆北海岸有雨，大台北市區陰到多雲。

李至晟今在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，今天東北季風減弱，並轉為偏東風，剩東北角和宜蘭花蓮有非常零星的小雨，西半部多雲到晴，清晨最低溫仍在苗栗縣三灣鄉，只有12.7度，其他縣市的平地最低溫在14至16度左右。

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他說，今天是近期最溫暖的一天，北部白天高溫來到25度，中南部內陸更高，普遍在26至28度，內陸甚至局部30度高溫。預計今晚隨著東北季風南下，迎風面地區將首當其衝的開始變天，北部、東半部朋友多把握今天外出或洗曬衣物。

李至晟表示，今晚、明晨大台北地區到東半部會轉為陰有短暫雨的天氣，冷空氣不是太強，主要是白天日照減少讓高溫下降，以及風速增強使體感進一步轉涼，預測白天高溫會降到19至21度，夜間低溫維持16至17度。

中南部地區，他表示，只有沿海地區會感受到風浪增大，等到周六白天東北季風再增強，此時乾冷空氣南下，目前預測周六晚間到周日北部低溫12至14度，空曠地區更低1至2度。

不過李至晟說，迎風面水氣可望在周日減少，轉成多雲到陰，只有在北海岸、東北部才有些非常零星的降雨。中南部地區則是要留意夜間清晨的輻射冷卻低溫。

至於下周天氣，李至晟指出，目前看來還是東北季風偏強的一周，下周中期增強的東北季風的幅度不大，下周上班日北部的低溫可能都在13至16度之間擺盪，並維持著東北季風常見的基隆北海岸有雨，大台北市區為陰到多雲的天氣。