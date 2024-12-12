上班族撬娃娃機行竊！順便A走限量公仔　偷機車沒戴安全帽露餡

記者張君豪／台北報導

有竊盜前科的36歲高姓上班族，11月6日10時前往南港區研究路的娃娃機店，以工具撬開店內的兌幣機竊走4500元，以及娃娃機內的零錢5千元，還順手幹走恐龍娃娃一隻，他得手後覺得在南港區偷竊太容易，且收穫頗豐，食髓知味後28日再度到南港研究路二段的社區偷竊民眾機車，但高男不知警方早已鎖定，29日下午就在大同區住處被捕。

▲上班族高男連續在南港研究院路一帶偷竊娃娃機台、機車遭警方鎖定約談。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

南港舊莊所長陳永晉指出，11月上旬，轄區接獲娃娃機台主報案，指兌幣機及機台上之娃娃遭竊，竊賊使用工具撬開店內娃娃機、兌幣機台，並偷走店內限量版的恐龍娃娃，業者損失逾萬元新台幣。

警方調閱路口監視器畫面後鎖定一名犯嫌，而警方偵辦竊案期間，又接獲民眾報案，指其停放於社區之一輛普重機遭竊取，經調閱監視器發現竊取機車歹徒與娃娃機竊案為同一犯嫌，犯嫌竊取機車後甚至連安全帽都沒戴就騎車上路，警方擴大調閱監視器掌握犯嫌行蹤，29日當天約談高姓男子到案。

高男落網後矢口否認犯行，但警方已掌握其涉案證據，訊後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。







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