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社會 社會焦點 保障人權

盜印出版社教材低價賣！老牌書局、補習班涉侵權2億　4業者送辦

記者張君豪／台北報導

台灣三大參考書教材出版商翰林、康軒、南一出版社近年發現有書局、補教業者未購買合法參考書考卷、反而透過直接影印、掃描方式拷貝出版商委由專家學者設計的教學參考書、試卷且以低價販售，其中永和的老字號書「完全教育書局」甚至創設蝦皮參考書考卷賣場，直接公開販賣拷貝出版社的參考書和考卷，嚴重侵害上述出版商的權利。

三大出版商委託律師及精算人員計算，發現遭盜版、掃描重製的參考書教材和試卷數量及可能轉售的謀利價格以正版市價計算，粗估超過新台幣兩億元，三大出版社在2023年12月到2024年初分別委託法務人員向刑事局智慧財產權偵查大隊提告。

▲刑事局保智大隊搜索書局補習班查獲大量影印非法試卷參考書。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局保智大隊搜索書局補習班查獲大量影印非法試卷參考書。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

警方調查後，鎖定位於新北市永和區「完全教育書局」和桃園市「李紹陽文理補習班」等業者涉嫌以掃描、拷貝複印方式大量重製三大出版社的優質教材，警方在今年5月7日、8月2日間到桃園市該補習班及永和該書局搜索，並帶回補習班負責人李男（57歲）班主任莊男（41歲）及書店經營者黃姓姊弟檔等4人到案說明。

警方發現補習班業者透過LINE，將非法重製侵權試卷電子檔公開傳輸、散布予補習學生及家長，警方搜索查扣侵權考題本600餘份、侵權測驗卷影本200餘張、盜版試卷PDF檔及題庫系統電子檔電磁紀錄。

▲刑事局保智大隊搜索書局補習班查獲大量影印非法試卷參考書。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發動搜索，在永和區完全教育書局書局查扣侵權測驗卷數十箱、侵權光碟、出版社相關合約、NAS儲存系統設備、電腦主機、隨身碟、手機等證物，經估算侵權市值逾新台幣2億元。全案經偵詢後，依違反著作權法91條罪嫌，將補習班、書局業者分別函請桃園、新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲：為保護智慧財產權及維護學生受教權，民眾勿於非法途徑購買盜版侵權試卷助長犯罪行為，出版及補教業者應做出好的示範，切莫以盜版參考書及試卷營利，並歡迎民眾檢舉校園、補習班非法使用盜版教材情事，警方將持續針對相關案件加強查緝，全力積極查緝侵害教學教材，以保障創作人的智慧財產權。

▲刑事局保智大隊搜索書局補習班查獲大量影印非法試卷參考書。（圖／記者張君豪翻攝）


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