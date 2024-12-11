快訊／詐走母女1200萬害輕生！法院再裁定1車手「羈押禁見」

記者黃宥寧、閔文昱／台北報導

北市內湖區一對母女遭投資詐騙1200萬，求助警方卻被冷漠對待，2人最後選擇走上絕路。警方10日掌握涉案嫌犯，陸續逮捕黃姓、楊姓車手等共4人並移送士林地檢署偵辦。檢方複訊後依詐欺等罪諭知楊男、謝男交保；黃男收押、王男則聲押。稍早士林地院裁定，王男有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。

被害的母女在今年7月至10月間，受偽冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的投資廣告影響，加入了LINE投資飆股群組。隨後，她們陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，總財損達1200萬餘元，驚覺受騙後，母女在12月4日向港墘派出所報案，卻被承辦的劉姓警員嘲諷「你怎麼還活著？」悲憤尋短。

警方追查後，成功查明涉案的9名車手，其中4名已被逮捕，另有5名因他案在監。被捕的包括楊姓、黃姓、謝姓和王姓車手。楊姓男子和謝姓男子分別以5萬元交保，並限制住居；黃姓男子和王姓男子則遭到檢方聲押。目前仍有1名涉案車手在逃，檢警持續追緝。

▲內湖警方逮涉嫌內湖雙屍命案的詐騙車手。（圖／記者張君豪翻攝）

士院今（11日）晚間開聲押庭，法官認為王男涉嫌重大，對自身行為控制能力不佳，有反覆實施可能，有事實足認有滅證可能，審酌維護社會秩序及王男人身自由保障，依比例原則衡量後，裁定王男羈押，禁止接見通信。

另外，警方也對正在服刑或羈押中的5名車手展開調查，並借提43歲李男及43歲陳男。經查發現，2人分別於今年7月下旬及9月上旬向甯婦詐取50萬元及16萬元，2人均表示僅是受指派的車手，對於詐款的後續金流去向一無所知，相關資金流向仍需進一步追查釐清。

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