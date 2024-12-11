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快訊／被尹錫悅拒之門外！韓警：感到遺憾　

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓總統尹錫悅在時任國防部長金龍顯的唆使下，3日突然宣布戒嚴，並派遣軍隊強闖國會與中選會。警方針對戒嚴案所成立的特別搜查團，今（11）日上午前往位於首爾市龍山區的總統辦公室，進行「扣押搜索」。稍早最新消息指出，警方未能順利進入總統府辦公室進行搜索。

▲▼位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

▲位於首爾市龍山區的南韓總統辦公室。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，韓國警方緊急戒嚴特別調查團今日未能成功進入總統府辦公室進行搜查，僅得到了府方任意提供的少量資料，對此警方感到相當遺憾。

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