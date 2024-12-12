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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林月琴稱遭踹傷「下體出血」　陳玉珍：過5天才指控毫無道理

▲▼專訪國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）（2024年11月24日專訪稿上稿前，禁止使用！！！）

▲陳玉珍對於林月琴的指控感到遺憾。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍綠上週為《選罷法》爆發衝突，期間民進黨立委林月琴更遭國民黨立委陳玉珍狠踹一腳，昨深夜又透露，自己再度到台大就診，下體也出血了。國民黨立委陳玉珍今（12日）對此表示遺憾與詫異，拿5天後的身體病痛來無端指摘，不僅在因果關係建立上毫無道理，更會給外界造成「民進黨打不過就惡意栽贓」之感。

民進黨立法院黨團上周因不滿國民黨立法院黨團在院會突變更議程，將《選罷法》修法調整至討論事項第一案，因而發動杯葛；在藍綠肢體衝突時，衝上主席台的綠委林月琴，卻遭藍委陳玉珍拉開、狠踹一腳，林於事後也對陳玉珍提告傷害。林月琴昨表示，「謝謝大家的關心，今天再度去台大就診，整個頸椎及後背痛到不行，還好沒有骨折，昨天下體有出血，本來擔心有無傷及子宮，目前確定也沒有嚴重的問題，希望能否極泰來！」

陳玉珍對此指出，對於林月琴在衝突發生後的「5天」，對外不當影射自己讓其下體出血一事，感到十分詫異與遺憾。對林月琴個人身體的病痛，陳玉珍說，基於同事情誼仍期盼她能早日康復，但不當影射是被踹所致，這部分就實難接受。

陳玉珍說，拿5天後的身體病痛來無端指摘自己，不僅在因果關係建立上毫無道理，更會給外界造成「民進黨打不過就惡意栽贓」之感。接著，陳玉珍也提醒林月琴，身為民進黨不分區女性排名第一名的立委，同時也自詡為教育工作者，千萬不要給兒童及少年樹立壞的典範，不要教導孩童任意在上課時，動不動就衝上講台，霸佔講台，這是十分錯誤的行為。

最後，陳玉珍則譴責民進黨團幹部，指派林月琴衝上主席台。期待在未來的院會裡頭，民進黨團的幹部別再下這種刻意製造衝突的指令，也不要再讓自家委員掛彩。

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