譚艾珍遭詐畫面曝！領110萬「提紙袋面交車手」　3警衝出勸阻

記者林東良、吳佩蓁／台南報導

藝人歐陽靖12日分享母親譚艾珍遭假檢警詐騙，第1次面交車手被騙98萬元，所幸第2次臨櫃提款110萬元準備交付給車手時，員警即時阻攔並成功逮捕車手，李姓犯嫌經檢察官聲押獲准。稍早，警方在郵局前阻止譚艾珍交款的畫面也曝光。

▲譚艾珍剛從郵局領完錢，準備面交時遭員警攔阻。（圖／記者林東良翻攝）



根據現場監視畫面，譚艾珍剛從郵局臨櫃提領110萬元現金，手上提著牛皮紙袋準備將錢交付給車手時，3名員警急忙上前勸阻，告知她落入詐團圈套，譚艾珍才驚覺遭詐，隨即配合警方回派出所調查。

▲藝人譚艾珍中招假檢警真詐騙手法被騙98萬元，第2次提領110萬元欲交款車手時，被員警成功攔阻。（圖／記者林東良翻攝）



歐陽靖在臉書發文透露，詐騙集團謊稱譚艾珍介入一起毒品刑案，要她幫忙辦案，對方利用她的善良與正義感，讓她一步一步陷入圈套，譚艾珍誤以為是在協助警方秘密辦案，才騙她是要去看中醫，其實根本是去匯款。

幸好，當天台南安平育平派出所的員警在巡邏時，發現一名29歲李姓男子行跡可疑，經過盤查後，這名初犯的車手供出了所有事情，警方立即行動，成功阻止了譚艾珍的第二次匯款。

▲車手李姓犯嫌經檢察官聲押獲准。（圖／記者林東良翻攝）



警方初步調查，譚艾珍9月25日第1次遭詐騙98萬元，是在北市面交；幸好9月26日第2次面交110萬元時，被警方成功攔阻。至於，車手李嫌涉犯詐欺、偽造文書等案部分，詢後隨案移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲押獲准。

▲譚艾珍。（圖／記者周宸亘攝）