詐騙新招又來了！推「代購數位資產」契約　她慘噴113萬辛苦錢

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名28歲女子收到詐騙集團提供「代購數位資產契約」，聲稱投資虛擬貨幣市場波動小、收益穩定，且保證短期便可高獲利，她信以為真，已匯款113萬，卻因遲遲無法得到收益，要拿回本金還得再交錢，這才驚覺受騙報警，日前趁她與詐團約在超商面交24萬元，員警一擁而上將30歲黃姓車手逮捕。

彰化警分局初步調查，該名被害女子因收到詐騙集團提供一份「代購數位資產契約」，內容還特意加入「不可抗力條款」與「防洗錢規定」該契約外觀正式、細節周密，包括商品名稱「VSDT」、交易數量、單價與總價，並附有雙方簽署欄位，表面上看似具法律效力的正式文件，卻意圖營造專業且安全的假象，進一步降低對方戒心。

▲詐團超商面交24萬元，員警將車手逮獲。（圖／警方提供）

▲詐團超商面交24萬元，員警查獲車手身上的現金及契約等。（圖／警方提供）

警方指出，詐騙集團透過精心設計的話術，向被害人聲稱投資虛擬貨幣市場波動小、收益穩定，且保證短時間內可獲高額回報，假契約中將現行法律條款斷章取義，並強調需提供身份證明文件以符合法規，增加文件的可信度。最後，詐騙集團以「限時優惠」或「稀缺投資機會」為由，誘使受害人迅速決策，來不及驗證文件的真偽。

被害女子受到該話術與假契約的雙重迷惑，短短數週內投入113萬元現金，卻因遲遲無法取回本金與收益，這才驚覺受騙，憤而向彰化警分局中正派出所報案求助，警方獲報後立即展開調查，等待面交24萬元交易完成後逮捕黃姓(30歲)車手，現場並查扣假投資契約1份、現金24萬元、手機1支、金融卡2張及微型攝影機1只等多項證物。移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局呼籲，近期假投資詐騙案件頻繁發生，歹徒利用偽造文件和專業話術迷惑受害人，並以高回報為餌設下吸金陷阱。警方提醒民眾，面對不明投資建議應提高警覺，務必查證對方身份與文件真偽，並向警方或金融機構諮詢求證，切勿因高獲利誘惑而落入陷阱。

▲為了降低被害人戒心，契約內明列洗錢防制法。（圖／警方提供）