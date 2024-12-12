稱「姚立明被提名大法官是酬庸」　賴士葆：這就是恐龍法官的由來

▲司法院副院長被提名人姚立明。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立院全院委員會10日審查司法院大法官人事案，其中副院長被提名人姚立明，因為政治經歷遭批評是「政治變色龍」，他則回答「證明我只忠於自己的專業跟良心」。對此，國民黨立委賴士葆11日表示，主流民意都認為姚立明被提名是酬傭，何德何能雀屏中選，當然是出任賴清德競總主委的緣故，因此論功行賞。他強調，這群人全然自以為是的罔顧民意，就是恐龍法官的由來。

賴士葆表示，兇嫌陳彥翔縱火導致8名家人死亡，一審被判死刑，但在大法官第8號死刑釋憲之後，成為第一宗由第一審死刑，第二審改判無期徒刑的案例。這就是偽善的政府說台灣沒有廢死，但其實已經「實質廢死」，現在要判死刑有8道重重攔阻，原本判死刑的也立即轉彎了。

賴士葆指出，司法院長被提名人張文貞在立法院說「終極廢死非社會最急迫的問題」，但是民眾要說大法官違反民意，討好執政黨的死刑釋憲，卻是違反8成以上主流民意的社會議題。

賴士葆再指，張文貞則在立法院備詢時刻意閃躲，不敢面對民眾最關心的死刑議題表態，討好執政黨的態度明確，嘴巴卻不承認，完全沒有擔當。

針對「司法院副院長、大法官被提名人姚立明」，賴士葆說，姚立明是形象鮮明的政治變色龍，遊走各黨之間，不忠於政黨及特定意識形態，卻狡辯成忠於專業及良知，還說這是大法官所需要的條件，如此的「巧言令色，鮮矣仁」，真是令人嘆為觀止。

賴士葆再說，姚立明還說只認同中華民國，明知道現在所效忠的民進黨根本不認同中華民國，只是把中華民國當作台獨的借殼上市工具，這樣巧取扭曲的解釋，又怎對得起專業和良知。

賴士葆提到，姚立明自豪有豐富的政治經驗，符合司法院組織法提名大法官的條件之一，然而賴清德和姚立明都迴避，出任大法官的重要條件是超越黨派的規定，現在幾乎所有的大法官提名人都是「綠友友」。

賴士葆直言，當主流民意都認為姚立明被提名大法官是道地的酬傭，只有姚立明和賴清德不承認，法律界學經歷比姚豐富的人多如過江之鯽，姚立明在乏善可陳的學術經歷中，何德何能雀屏中選，當然是因為出任賴清德全國競選總部主委的緣故，因此論功行賞。

賴士葆批評，姚立明說憲法法庭是一個法院，不是民意代表機構，所以不受民意拘束，也不對選民負責，這樣的表態就可以知道大法官為何遠遠的背離民意，視民意如無物，這群人只對提名的總統和政黨負責。

最後，賴士葆強調，這群人不知爾俸爾祿、民脂民膏皆是來自納稅人的荷包，全然自以為是的罔顧民意，這就是恐龍法官的由來。

▼賴士葆批評大法官人事案。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）