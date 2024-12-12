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徐巧芯踢爆大法官被提名人「蓋違建」　廖福特啞口：持分共有出租

▲▼立法院全院委員會審查大法官被提名人廖福特。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人廖福特。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院全院委員會今（12日）繼續審查大法官人事同意權案，國民黨立委徐巧芯披露，大法官被提名人廖福特在松山區有一塊土地違法做洗車場和停車場，已經多次遭當地民眾檢舉，但都未改善，怒批廖福特知法玩法，憑什麼做大法官？站在備詢台上的廖福特被問到啞口無言，表示他僅持有共有的一部分，對於租用業者使用不完全清楚，會再去了解。

徐巧芯在詢答時，曬出廖福特財產申報表，其中一筆廖福特擁有的土地，位於台北市松山區，面積153平方公尺，持有的面積範圍64分之1，所有權人廖福特是用繼承的。徐問廖福特，這塊土地是做什麼的？

廖福特回應，承租人有跟他說，有依據法律規定進行，好像是做洗車場，「我目前為止沒有了解他有其他違法」；徐直言，它是違法的，因為有違建，廖說，「後來改成布棚式的⋯⋯」，話還沒說完，徐就打斷指，「一樣啊，就是知法玩法！」

眼見廖福特不正面回答問題，徐巧芯直接指出洗車場的布棚是違章建築，2020年就查報，直到2023年才拆除上面的頂棚，現在在部分的時間依然是違建，「做為大法官被提名人，自己財產都違法，要我們怎麼相信你做為大法官是公平公正？」廖福特回應，他僅持有共有的一部分、對於業者使用不完全清楚。

徐巧芯再提出一張收據，指出這不是合法的免用發票收據，只蓋了一個專用章，上面數字隨你填，這就是涉嫌逃漏稅，「涉嫌逃漏稅的人當什麼大法官？」徐接著問，上午洗車場，晚上變什麼？廖福特說，「我不完全知道」。徐爆料，很多人檢舉，晚上在做停車場；廖福特說，是否有作為停車場或是土地臨時租用，這個細節他不清楚。

徐轟，很多民眾陳情，拆不掉就是拆不掉，陳情函說為了多搜集證據，前往拍攝，卻遭到有人現場制止，旁邊人卻說這後台很硬，是民進黨不分區提名委員會的委員之一、廖姓。「當民進黨不分區提名委員會委員的官威就這麼大，那當大法官還得了？」廖回，之後來了解。


 

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