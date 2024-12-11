台南市勞工局做工行善　獲第7屆政府服務獎

▲台南市勞工局榮獲國家發展委員會第7屆「政府服務獎」，勞工局長王鑫基率隊北上領獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲致力於將台南市打造成「希望家園」，勞工局長期結合工會專業志工為弱勢提供房屋修繕及義剪服務，2024年以「弱勢築愛做工人ㄟ愛」為主題，充分展現公私協力推動創新服務，對社會具實質貢獻，榮獲國家發展委員會第7屆「政府服務獎」，國發會舉行頒獎典禮，勞工局長王鑫基率隊北上領獎。

行政院龔明鑫秘書長表示，民間團體與政府的合作帶來更好的服務效能，期勉政府服務沒有最好，只有更好。「政府服務獎」是政府為民服務的最高榮譽，第7屆政府服務獎計有142個機關(構)參獎，經線上評審及實地訪視2階段，評選出26個得獎機關(構)，獲獎率約18%。該獎項係獎勵各機關(構)扣合施政主軸，強化機關服務作為與政府施政連結性，鼓勵機關以人為本、公私協力且具多元包容性之創新服務，兼顧經濟、環境及社會永續發展，進而擴散優質服務效益，樹立標竿學習楷模。

台南市勞工局「弱勢築愛 做工人ㄟ愛」專案以政府「零」預算，弱勢「零」負擔，建立創新服務機制，由勞工局擔任「攬箍」角色，運用黃偉哲市長提倡的「大水庫理論」，整合工會、企業等志工人力、修繕材料費、二手家具、愛心物資等民間資源，運用公私協力模式協助弱勢生活所需，並將弱勢房屋修繕服務推廣至外縣市。

王鑫基局長表示，目前弱勢房屋修繕已完成277戶，二手家具共贈送112戶、656件家具，義剪共服務2萬3347人次，投入志工1萬8898人次，替弱勢節省修繕、家具、理髮費用約6988萬7697元，成果豐碩。

王鑫基進一步表示，今日能獲頒政府為民服務的最高榮譽「政府服務獎」的殊榮肯定，他衷心感謝賴清德總統及黃偉哲市長的大力支持，勞工局團隊每一個成員一路陪伴打拼，更感恩工會及各界朋友的相挺，11年來始終如一，他要將11日得獎榮耀要歸於大家的相挺，勞工局將持續滾動檢討升級服務，重視弱勢關懷，創造多贏效益。