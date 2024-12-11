「5星座」是職場馬屁精！靠一張嘴就能爽升遷

▲有些人能力不足，靠張嘴就能不斷升官加薪。（示意圖／pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

在你的工作環境中，也有靠阿諛逢迎與巴結，用好聽的話以掩蓋自己能力不足的同事嗎？清水孟國際塔羅小孟老師盤點職場中「靠一張嘴就能升遷」的5大星座，他們懂得「向上管理」，在職場上做事順暢，這種馬屁精的行徑雖讓人反感，卻是他們的秘密武器，讓事業之路順風順水。

小孟老師在粉專分享職場上「靠張嘴就能升遷」的馬屁精星座Top5：

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第5名：巨蟹座

平時話不多、喜歡默默做事的巨蟹座，很重視安全感，所以不會做出很另類或突兀的行為，在團體中，算是比較不會被當作敵人的星座。而在職場中，巨蟹座敏銳度很高，知道該在什麼樣的環境中找到立身之地，做什麼行為才能讓自己更安穩地存活著。找到一個對自己友善的同事、不會讓自己陷入危險人際關係的主管更加重要，因此他們常有事沒事就露個臉，讓主管有機會提拔提拔。

第4名：雙魚座

心思細膩的雙魚座，會將自己的想法經過「包裝」後說出來，讓人聽起來特別悅耳、不會有敵意。在職場上，雙魚座更是善用這些包裝的話取悅他人、讚美別人的行為；但對於討厭的人，則很難與對方相處，更別說是友善的表現了。不過，如果對象是主管則另當別論，雙魚座還是能夠假裝很聽話、很得上司的關愛，因此大多都能在主管批准的升遷名單中。

▲射手座說話技巧拿捏得當，和主管們處得很好。（示意圖／視覺中國）

第3名：射手座

好人緣的射手座，說話幽默搞笑，心地善良又好相處，是一大優點，因此很得人心，職場上的主管都喜歡找這樣的人到身邊做事。而射手座又是很好講話的人，通常能跟上級處得不錯，當然他們本身也是聰明角色，不會讓自己陷於不利的處境，大多會將說話技巧拿捏得很好。畢竟射手座會有這麼多好朋友，都是善於分析他人心理，講出讓上級認同的話。

第2名：天秤座

12星座中最善於交際的就屬天秤座！他們愛好和平、不喜歡勾心鬥角，所以常說好話，讓大家和平共處。在職場上也會相對地友好，不論是對同事或主管，都是好好同事，而這樣的個性也獲得主管認同，有好康的總想到天秤座的同仁，長久相處下來，他們就能嚐到甜頭。而基於回報與感恩，天秤座對上司說話的態度，會讓旁人認為他們好像是喜歡拍馬屁的人。

第1名：雙子座

腦筋轉得很快的雙子座，思考靈活、懂得看人臉色，能把話說得很好聽，反應極快的他們不管到哪裡總能帶來歡笑，再加上從小看過很多形形色色的人，因此無形中磨練出對話技巧與優異的社交態度，在面對職場老鳥或主管，自然能應對自如，不僅能滿足上級的虛榮心，也能讓自己在工作上順順利利的好做事。

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