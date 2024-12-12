雙城論壇下周登場　陸委會：昨已將同意函、補件資料交北市府

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北上海雙城論壇將於17日正式登場，上海市副市長華源在內的102人將在16日抵台。針對市長蔣萬安稱還沒收到陸委會要訪團成員補件的公文，陸委會今（12日）表示，已在昨天公佈同意函給台北市政府，也確認市府已經收到，「有關補件的部分，有特別在函中提到補件的相關資料，並且依照政府政策以及相關法令規定辦理，北市府也表示理解」。

有關雙城論壇的舉辦，陸委會綜合規劃處副處長陳淑媚說，大家都知道近期中共在台海周邊有軍事部署，政府相關部門也持續密切關注中。由於台北市政府認為雙城論壇有必要舉行，所以為了營造兩岸和緩的氛圍，政府已經釋出最大善意，同意上海團來台。

陳淑媚說，過程中，陸委會也充分與台北市政府保持溝通，有關特別提到如果兩岸的氛圍持續在惡化，希望北市府必須能延後辦理論壇，「在溝通過程中，北市府也表達理解並且尊重，雙方互動過程中是相當良好」。

至於人員補件的部分，陳淑媚說，陸委會已經在昨天正式公佈同意函給台北市政府，也確認台北市政府已經收到了，「我們有跟台北市政府溝通，有關補件的部分，有特別在函中提到補件的相關資料並且依照政府政策以及相關法令規定辦理，北市府也表示理解」。

陳淑媚強調，台北市政府在昨天晚上也有對外表示，希望交流的平台能持續維持下去。兩岸氛圍惡化的指標部分，陳說，昨天陸委會副主委梁文傑已經說明，這不是單一指標，會綜合評估各種情勢，做後續妥適的處理。

對於北市府今早高分貝嗆陸委會昨天宣布的「有但書同意」，陸委會副主委梁文傑一早受訪時也提到，我方絕對盡到最大的善意，中央政府一定是綜合考量國家利益，如果不得已做了決定，也是由中央政府來負責，請台北市政府不要擔心。

▲陸委會綜規處副處長陳淑媚出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）