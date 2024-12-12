被迪士尼探險號吸引！他擔心「搭郵輪會無聊」　網曝：其實很多

▲迪士尼探險號。（圖／迪士尼郵輪提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

2025年最夯郵輪「迪士尼探險號」近日開賣，就有網友發文表示，「迪士尼」對他來說有一定吸引力，不過他又覺得長時間待在郵輪上可能會有點無聊，大家覺得搭郵輪好玩嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「哪些人喜歡郵輪旅遊」為標題發文，提到最近迪士尼探險號開賣，雖然「迪士尼」這個賣點深深吸引他，但他總覺得若長時間待在郵輪上，恐怕會有點無聊，他是一個比較靜不下來的人，總想把行程排到滿，所以更偏好自由行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著說，他其實一直覺得，會搭郵輪的人普遍年齡較大，但不知道是不是想法太傳統，大家覺得郵輪好玩嗎？有哪些人會喜歡郵輪旅遊？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有錢有閒的人」、「還有帶小孩的，我怕小孩坐飛機吵到別人，我也都坐好的郵輪出國玩」、「可能沒體驗過會想體驗一次吧，而且可以無腦跑行程，挺不錯」、「郵輪就適合閒人無腦去，他們以前也喜歡到處飛，近幾年都換搭郵輪」、「新鮮啊，另一種旅遊方式」。

另也有網友分享，「很多景點從海上接近、走港口能省很多時間，而且郵輪解決了吃住休息等困難，大幅提升舒適度。不是所有地方都是交通住宿吃飯發達的，郵輪因此應運而生」、「郵輪上其實活動很多啊」。