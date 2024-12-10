搭高鐵坐自由座「不敢上廁所」！理由一票秒懂：離開有風險

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高鐵是不少人出遊、返鄉首選交通工具，除了對號座，也設有自由座車廂，卻也屢屢爆出佔位紛爭。就有網友表示，他人在自由座，因為內急想去廁所，可是又擔心離開的話，就要站兩個小時，「我離開是不是等於放棄座位？」話題引發議論。

原PO在PTT的Gossiping板問卦，「急！高鐵自由座去尿尿等於放棄嗎？」文中表示他坐自由座，突然內急很想去廁所，「可是我離開是不是等於放棄座位？這樣要站兩小時，是不是應該外套蓋起來尿在寶特瓶裡？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人直呼，「不會買對號喔」、「膀胱無力就乖乖買對號座」、「屁股離開就是有風險，買不到去坐客運」、「離座就換人，還佔位」、「自由座離座就換人啊！誰曉得你要去廁所。」

但有網友便直嘆，「怎麼總有人跳針不買對號座，就是買不到。」還有人則表示，「你可以請旁邊的人幫你佔一下位啊」、「看過去廁所用東西佔位的。」

事實上，過去也有乘客有同樣的困擾，可高鐵針對自由座並沒有太多相關的規定，只強調如無空位時，可視其他乘客下車情形自行找位。

就有人表示，「自由座就不是誰的位置了」、「我都會留東西，無論留什麼東西，就是為了避免這種尷尬狀況」、「如果只是去上個廁所，我會（座位）還她。有很多人說到重點，如果是行駛中，離開位子的人也只可能去上廁所，不用留什麼東西來佔位。」