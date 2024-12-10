除了周杰倫！誰在大巨蛋開唱「票也能秒殺？」　網點名1團體可以

▲周杰倫演唱會請來江蕙當嘉賓。（圖／杰威爾提供）

記者曾筠淇／綜合報導

周杰倫在大巨蛋舉辦演唱會，一票難求！近日就有網友好奇，如果演場會地點選在大巨蛋或高雄世運主場館，有哪個歌手的票也可以秒殺？貼文曝光後，掀起網友討論，其中不少人都點名女子團體「S.H.E」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣藝人會秒殺票的，只有這4組嗎？（大巨蛋）」為標題發文，提到如果選在大巨蛋或高雄世運主場館辦演唱會，可進場人數都落在4、5萬左右，除了周杰倫、蔡依林、張惠妹、五月天，還有哪位歌手的票會被「秒殺」？

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「王心凌」、「伍佰跟江蕙咧」、「動力火車會吧」、「小虎隊也會吧」、「5566啊，明明很多」、「蘇打綠絕對可以啦」、「告五人也算有機會」、「周興哲保證秒殺」、「A-Lin吧？路人盤超大」。

▲S.H.E。（圖／何樂音樂提供）

其中被比較多人點名的則是S.H.E，「S.H.E啊」、「S.H.E啊，啊這是三個人」、「S.H.E有可能」、「S.H.E合體可以」、「S.H.E吧？可能比周還火」、「王心凌、S.H.E應該都能秒吧」。還有網友則說，「Hebe一個人開也可以秒殺」、「Hebe都可以小巨蛋連五了，要一場大巨蛋不難吧」。

本站曾報導《台灣10大演唱會場地完整攻略！「台人最愛場館出爐」 人數交通大PK》，《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，整理出表演場地的相關資訊。資料指出，高雄世運主場館可容納4萬至5萬5000人；台北大巨蛋則可容納1萬2000至4萬人。