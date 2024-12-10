陳世凱二支箭「榮耀號1800名台客脫困」　最晚今全數返台

▲亞洲最大郵輪「MSC地中海榮耀號」。（資料圖／MSC地中海郵輪提供）

記者李姿慧／台北報導

亞洲最大郵輪地中海榮耀號12月6日晚間故障，1800多位台籍旅客遭滯留日本沖繩，在交通部協調下，遊客今可全數返台，該起事件也讓旅客讚危機處理典範。交通部長陳世凱在臉書上表示，除華航和長榮共5架次放大機型外，另華航和星宇今共增開2班加班機，確保旅客今全數返台。

交通部長陳世凱在臉書上表示，針對「地中海榮耀號郵輪」故障，導致台灣旅客滯留沖繩的情況，交通部已全力協助，並將依旅客協助需求安排，確保今天全數返台。

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地中海榮耀號12月6日晚間故障，交通部7日晚間接獲消息後，立即指示航港局成立應變小組，並召集觀光署、民航局、港務公司、船代及旅行社，積極協調旅客返台事宜。

陳世凱也在臉書上報告處理進展，陳世凱表示，除有部分旅客已自行安排返台行程外，目前已根據船公司所提需求安排充足運能，經協調，長榮與華航昨天有2架次放大機型，今天亦有3架次放大機型。

此外，陳世凱指出，華航與星宇今天也各增開一班加班機，兩天內共增加1179個座位，提供給昨、今天有返台需求的旅客回台；同時也要求相關旅行社，預先準備旅客返台後的陸運接駁服務，讓旅客可以安心返家。

陳世凱感謝交通部的努力，他強調，交通部將全力協助滯日國人安全返台。