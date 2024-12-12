獅子鄉獨居男過世　警聯手慈善團體送他最後一程

▲枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超募款助辦後事 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

靠領政府殘障補助過日的屏東縣獅子鄉簡姓男子，日前過世，無人處理喪葬費用，枋寮警分局員警得知連絡民間慈善團體後，合力捐款新臺幣3萬6000元協助處理後事。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超日前由獅子鄉代表簡新茂得知，獅子鄉簡姓男子長年因慢性病所苦且獨居，家中經濟來源依靠領取殘障補助度日，日前因病離世，無人處理安葬費用，需要民眾伸援手幫忙。

歸崇派出所得知此情形便與民間善心團體「部落心」裡面成員吳金泉、吳悠、吳政雨、陳詰文、許展榮、劉棋煥、潘美秀、詹健聖、余素貞、林冠吟、黃于倢、鄭順福、呂玉田、林淑娟、詹尚廉、林鐘財、楊淑金、張嘉芸、陳建和、孫梅芳、林素珍、蔡慶銘、王怡仁、王素蘭、周信宏 楊美娟、黃鈴雅、段秋萍、張玉貞、潘旻慶及所長陳啟超集資新臺幣3萬6千元捐助善款，並由所長陳啟超與警員梁棠碩將善款轉交簡代表支付喪葬費用，發揮拋磚引玉之精神，期盼能幫助更多人。

枋寮分局長林俊雄肯定歸崇所員警主動發起助人行動，對於經濟弱勢及窮困潦倒人家義不容辭伸出援手，充分發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，深值肯定與讚譽。