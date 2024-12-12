趁川普上任前快溜！　FBI局長宣布明年初辭職提前下台

▲川普提名新人選，想讓現任聯邦調查局（FBI）局長瑞伊提早下台。（組圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Chris Wray）宣布將於明年初辭職，此舉距離其原定10年任期結束至少還有2年。雷於11日在與FBI員工舉行的市政廳會議上表示，辭職是為避免將FBI進一步捲入政治風暴中。

綜合外電報導，美國總統當選人川普（Donald Trump）暗示將解雇瑞伊並由右翼人物帕特爾（Kash Patel）取而代之之後，瑞伊宣布提前辭職下台。這讓瑞伊成為第二位因川普的不滿而離職的FBI局長。在瑞伊之前，前局長科米（James Comey）於2017年因FBI調查川普競選團隊與俄羅斯之間的聯繫而被川普解雇。

川普和共和黨盟友指控FBI在民主黨領導下變得政治化，尤其是在2022年FBI針對川普佛州住所海湖莊園進行搜查後。該次搜查是要取回川普在卸任後仍保留的華盛頓機密文件，川普卻將此事件形容為出於政治動機的攻擊，而由於司法部「不對現任總統進行起訴」的政策，聯邦檢察官在川普再次當選，結束了針對即將上任的川普的訴訟。

瑞伊在宣布辭職時表示，「我認為這是避免將FBI進一步捲入紛爭的最佳方式，同時強調我們工作中至關重要的價值觀與原則。」

川普計劃提名帕特爾接替瑞伊；帕特爾過去在美國司法部國家安全部門任職三年，並未在FBI工作過。他在聲明中表示，「我準備好從第一天開始為美國人民服務。」帕特爾承諾將關閉FBI總部並重新定義該局的情報收集角色，在那之前，他的任命需經參議院批准。

川普的共和黨盟友對瑞伊的辭職表示支持，認為FBI需要改革。共和黨參議員格拉斯利（Charles Grassley）在社群媒體上表示，「美國人民需要透明與問責。」

川普在其社群平台Truth Social上稱瑞伊的辭職為「美國的偉大一天」。