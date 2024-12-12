塔塔加周邊生態遊程費時2年升級　新增無障礙+手作步道

▲麟趾山手作步道施作情形。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處為響應政府「2050 淨零排放」的宣示與行動，持續力推塔塔加遊憩區繽紛中高海拔生態、手作步道、無障礙設施與環境教育等低碳生態旅遊，並藉此傳達國家公園國土保育及永續資源理念與人文觀點，邀請民眾一起加入守護行列。

玉管處於12月6日舉辦「塔塔加遊憩區低碳生態旅遊體驗」活動，邀請媒體記者共同體驗國家公園塔塔加遊憩區低碳生態旅遊及通用設施，並向國人宣傳其多樣資源及遊憩服務；當日首先抵達海拔約2610公尺之塔塔加遊客中心，於入口處即可看見平整地坪之迎賓廣場，以景觀設計手法自然結合無障礙步道設施，往中心的「布農文學步道」設計也巧妙結合既有林相。

▲▼麟趾山手作步道現況。（圖／記者高堂堯攝）

玉管處指出，臺灣高齡化社會來臨，為讓長者持續參與社會、提升自主能力，以減緩退化，鼓勵眾多長者結伴至森林林間健行為其最佳選擇；塔塔加遊憩區服務規劃時，即關注到長者們的需求、建置推動無障礙環境場所服務設施：走在步道上有無障礙設施導覽圖、平整的鋪面、踏石、自然林間休憩座椅。

▲▼玉管處力推塔塔加遊憩區繽紛中高海拔生態、手作步道、無障礙設施與環境教育等低碳生態旅遊。（圖／記者高堂堯攝）

另接續前往海拔2854公尺的麟趾山步道，一走入登山口即映入眼簾的如茵草坡、遼闊視野景觀都讓人驚艷，途中也可見井然有序之手作步道技術工法；玉管處表示，為提升山友步道使用之安全性及舒適度，於112至113年完成麟趾山步道部分路段以手作方式改善，企盼藉由人力方式、運用非動力工具輔助進行步道施作，降低對生態環境與歷史空間的擾動，以增進步道的永續性、融入環境美學之觀念。

玉管處說明，為維護日後步道系統設施的管理，更加強培訓玉管處員工、巡山員、維護計畫人員，及有意願之保育志工、解說志工，逐步提升步道服務水準。