塔塔加被山道猴行搶！重機騎士喝咖啡壓驚　又遇中埔大地震　　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名蕭先生昨(27日)騎重機車、友人開車，從南投要前往玉山，經過塔塔加停車場時，遇到猴群搶劫，先偷了汽水後，再試圖打開鎖緊的機車包，後方廂型車則因為車窗打開，遭到闖入偷走紅色背包，遭到大聲喝斥，猴兒這才驚惶的丟下包包奔離，一行人返程時行經嘉義中埔鄉，喝咖啡賞美景，結果又遇到連續大地震，還好全員平安。

▲彰化蕭先生在塔塔加停車場遇到猴群搶劫。（圖／賴先生提供，以下同）

蕭先生結束驚險之旅後，將遭猴兒遇劫過程po網，當下還自嘲的說「山道猴子搶劫，還好鎖很緊，打不開」，不過他說，這是他首次成為猴群下手目標，現在回想起來，還真的心有餘悸。

▲彰化蕭先生塔塔加停車場遇到猴群搶劫。

蕭先生說，昨日剛好騎到塔塔加停車場時，突然見到猴群有小隻也有大隻，從四面八方湧入，見到機車上有罐汽水拿了就走，接著另一隻試圖要打開上鎖的機車包，打不開爬上機車座悻悻然而去，這才發現後方開車的友人，拉下車窗，猴兒伺機闖入拿了紅色背包正要轉身大步離去時，遭到大聲喝斥，這才嚇得將包包丟下逃竄，大家被猴兒突如其來的行搶舉動，弄得心驚驚。

▲猴兒偷了包包後正要離去遭到喝斥逃逸。

原本以為遭猴兒行搶之旅已經結束，下午返程行經嘉義中埔鄉時，蕭先生與友人進入一間知名連鎖咖啡廳喝咖啡賞美景，又遇到連續大地震，咖啡廳內的物品全都遭震倒，最後被請出，所幸全員平安，不過也因此讓他過了難忘的一天。