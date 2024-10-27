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玉山拉庫拉庫蕨之旅營隊　11／1起供高中職生報名

▲瓦拉米山屋為日本時期蕨駐在所遺址所在。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米山屋為日本時期蕨駐在所遺址所在。（圖／玉山國家公園管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處2025年Youth Camp活動，與南安在地部落及達娜分享文化有限公司共同於明年1、2月推出「拉庫拉庫蕨之旅」，希望透過夜宿型營隊，提升青少年環境文化素養、野外活動知識技能，並深化對玉山園區自然、生態及人文歷史的認識，名額有限，歡迎踴躍上網報名。

​玉管處指出，活動行程包含達娜分享文化工作室、南安遊客中心至瓦拉米步道，並統一夜宿瓦拉米山屋2晚；瓦拉米步道指依日本時期八通關越道修復之八通關越嶺線東段，由步道入口經山風、佳心、黃麻至瓦拉米山屋，全長13.6公里的路段。

▲學員於佳心舊部落Istasipal家屋了解布農人過去經歷部落遷移的歷史與建築特色。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲學員於佳心舊部落Istasipal家屋了解布農人過去經歷部落遷移的歷史與建築特色。（圖／玉山國家公園管理處提供）

而玉山東部園區為臺灣黑熊重要棲息地，在瓦拉米步道山風一號橋前的一株山黃麻樹幹上即有錯落清晰的黑熊爪痕；營隊課程也將以防熊噴霧練習罐讓學員體驗使用，並配戴熊鈴，每支隊伍也都配有防熊噴霧，學習理解野外活動風險和探索知識技能。

▲瓦拉米步道高大的樹蕨（臺灣桫欏）說明此區溫和濕潤的氣候特色。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米步道高大的樹蕨（臺灣桫欏）說明此區溫和濕潤的氣候特色。（圖／玉山國家公園管理處提供）

此外，玉管處也希望透過國家公園專業生態文化解說，帶領學員深入探索拉庫拉庫溪流域，了解在地獨特的史前靜浦文化、布農文化、動植物、地形地貌及布農人在地生活智慧，並融入環境教育與保育意識培育，例如於炊事練習課程中強調無痕山林的概念，培養戶外活動中的環境友善行為，搭配布農文化探尋，以深刻了解與尊重當地文化。

本次營隊活動共有2梯次，第1梯次：114年1月21至24日，第2梯次：114年2月4至7日；報名期間：自11月1日早上8時至11月10日晚上6時，額滿則提早關閉報名網址；報名對象：10至12年級高中職在學生，每梯次24名；學員報名費為每人3900元（每梯次一般生22名，低收入戶學員2名，低收入戶全額補助，1戶1名為限，如無低收入戶報名則名額轉作一般生）；報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJfgZvzEmzOCxDI2JQUiQstjvaMOsEX1qwUgOVlPnTp_b9XQ/viewform?usp=pp_url。

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