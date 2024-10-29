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八通關越嶺道東段登山入口意象落成　外型如穩重大山

▲玉山國家公園於10月25日舉辦八通關越嶺道東段登山入口意象揭牌活動。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉山國家公園於10月25日舉辦八通關越嶺道東段登山入口意象揭牌活動。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今年積極改善東部園區八通關越嶺道東段登山口入口意象整體環境，「八通關越嶺道東段登山入口意象」作品於日前落成啟用；玉管處指出，其外型一如穩重的大山，鑲嵌著豐富多樣的土地故事，也將為遊客提供更優質的休憩空間。

落成啟用於10月25日在八通關越嶺道東段山風登山口舉辦，玉管處表示，此次入口意象由「立山美學工作室」所設計，作品上「八通關越嶺道」六字則為書法家李轂摩的創作，除融入蕨（「瓦拉米」即為蕨之意）類、黑熊等動植物等在地生態特色，也隨著蜿蜒的山勢將古道上珍貴的人文史蹟、歷史舊址及自然美景等元素都鑲嵌其中：有山林吊橋、布農族石板屋、瓦拉米山屋、多美麗駁坎地景、大水窟高山、八通關駐在所、新觀高山屋、雲龍瀑布、東埔布農族聚落等，一一展現東部往西部的古道中的獨特風情。

▲▼入口意象地標正反兩面有不同造型。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲▼入口意象地標正反兩面有不同造型。

▲玉山國家公園東部園區「八通關越嶺道東段登山入口意象」落成啟用。（圖／玉山國家公園管理處提供）

另也透過水墨畫中表現山石的「皴法」，巧妙地轉化為3D雕塑鏤空的獨特美感，呈現八通關越嶺道諸多豐富與多元性。

▲瓦拉米步道上山風二號橋空拍照片。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲瓦拉米步道上山風二號橋空拍照片。

玉管處長盧淑妃說，八通關越嶺道東段登山入口意象環境的改造，可望讓現地參觀的訪客,更了解八通關越嶺道今、昔之間所呈現的多元與精采風情，「八通關越嶺道登山入口意象」新設作品，也讓登山入口之「引導性」與國家公園設施的「環境美學」更為明確，誠摯邀請國人到訪花蓮縣卓溪鄉與美麗的南安部落，從八通關越嶺道東段起點開始，瞭解其專屬的山林美麗故事。

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玉山國家公園東部園區八通關越嶺道東段登山入口意象

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