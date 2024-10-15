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細說原住民族地區傳統地名　《山林族語》獲文獻書刊優等獎

▲玉管處《山林族語》專書獲文獻書刊優等獎。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

▲玉管處《山林族語》專書獲文獻書刊優等獎。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園管理處今年度出版《山林族語-玉山國家公園原住民族傳統地名與文化意涵》專書，獲國史館臺灣文獻館「113年獎勵出版文獻書刊-推廣性文獻書刊」優等獎；玉管處長盧淑妃表示，《山》著作不僅讓國人更瞭解過去原住民族於園區及周邊區域遷徙、活動的歷史，也進而保存這些寶貴的原住民族傳統文化。

玉管處回顧，自3年前推動「原住民族地區傳統名稱與文化意涵調查計畫」，邀請熟稔布農族文化及語言的國立臺東大學教授海樹兒.犮剌拉菲（Haisul Palalavi）教授協助進行調查，透過蒐集歷史文獻、口訪布農族（各群）及鄒族耆老並彙整相關資料，再由熟悉原住民族語之專家學者協助審查，橫跨園區東西及3大溪流流域，一點一滴彙整、還原這些傳統地名，試圖拼湊出其文化意涵、族群遷移路線或相關的傳說故事，也更了解原住民族與這片土地的連結。

▲玉管處《山林族語》專書獲文獻書刊優等獎。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，《山林族語》以平易近人的敘述、豐富的圖文及系統性的梳理，向大眾推廣上述研究成果，讓讀者明白這些地名不僅是地理標誌，更承載豐富的故事、神話與傳說，是原住民族文化的重要組成部分，也是了解歷史和文化的寶貴資源，並期待進而珍惜與保存這些傳承自先人的智慧及遺產。

玉管處表示，未來除繼續推動原住民族文化的研究與保存工作，也將致力於推動國家公園自然資源保育與永續發展，讓園區內珍貴的生態資源及文化遺產得以延續與發展。

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玉山國家公園山林族語文獻書刊優等獎

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