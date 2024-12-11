與男閨蜜單獨過夜！人夫超安心「老婆突說1句」　全場綠光：怕懷孕

▲老婆有一位男性閨蜜，兩人曾單獨過夜。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

頭上綠綠的？一名人夫透露，老婆有一位非常要好的男閨蜜，兩人曾經單獨出遊過夜，也曾聽過對方有交往的對象，直到最近原PO得知，這位男閨蜜已經結紮了。對此，原PO感到無比好奇，「男同志有必要結紮嗎？用意是什麼？」老婆也說不出所以然，引發全場老司機拍肩直呼，「他是貼心的，怕你老婆懷孕！」

一名網友在Dcard發文，早在交往前，就知道老婆有一位男性閨蜜，而且也知道對方與誰交往或是分手，加上一群姊妹們會出遊過夜，老婆甚至與他單獨出去玩或過夜，這段日子以來，原PO都沒有太大的警戒心。

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直到最近從老婆口中得知，「男閨蜜很久之前就結紮了」，一番話讓原PO滿頭問號，「男同志應該不怕懷孕問題吧？」而老婆也說不出所以然，就說下次再幫他問問看原因。

對此，原PO認真求問，「男同志有必要結紮嗎？用意是什麼？我實在太好奇了？」

文章曝光後，網友們全被一道綠光閃過，「可能怕你老婆懷孕」、「越不可能的，往往...有個熱門新聞，工程師的老婆跟熟識的長輩『阿公』啪啪224次，還生一個兒子」、「我老婆認識至少15～20年的Gay蜜，根本沒聽過或流傳什麼結紮，你是不是太天真了」、「他是貼心的，怕你老婆懷孕」、「很負責任，至少你不用幫別人養小孩」、「若不是創文那你頭上早就一頂綠帽了」、「會不會從頭到尾都是一個故事劇本而已，而你只是一開始就相信了，完全按著劇本走」。