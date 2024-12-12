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人妻「堅持生」第四胎！婆家娘家都罵　她心寒：孩子紅包剩600元

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人妻懷上第四胎，結果婆家和娘家都不支持，讓她感到很心寒...（示意圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣少子化現象加劇，多寶爸媽已不多見。不過，有一位三寶媽在臉書分享，她近期不小心懷上第四胎，雖一度考慮拿掉，但又覺得是緣分，於是決定生下來，結果媽媽和婆婆聽聞後都痛罵「沒能力負擔還一直生」，連娘家人都聯手「抵制」，故意少包紅包，讓她感到既氣憤又心寒。不料貼文一出，意外引起兩派網友正反論戰。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她們夫妻倆和公婆、小姑同住在鄉下，儘管不用付房租和房貸，但老公學歷條件不好，又在鄉下地方工作，還要奉養全家人，每個月花費都很吃緊，有時甚至會透支，所以時常跟婆婆、娘家周轉，已經記不得欠了多少，只感覺怎麼還都還不完。

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原PO透露，她是全職媽媽，要照顧3個小孩，所以找工作都碰壁，怎料半年前又發現自己懷上第四胎，本想拿掉，但夫妻討論後又覺得是緣分，家裡人多也熱鬧，加上她也沒閒錢做手術，心想孩子自會帶財，因此決定生下來。不料，婆婆和媽媽得知後痛斥「以為妳結紮了」、「沒能力還一直生！」

原PO無奈表示，就真的是不小心懷上的，「誰叫老公每次都很急，我力氣又小抗拒不了。」不過，真正讓她走心的是，她今年初原本跟3個孩子說好，要利用他們的紅包出去玩幾天，結果打開才發現2包600、1包2000，心想怎麼金額差距這麼大，後來去問，才知道「拿錯紅包」。

原來，娘家手足們早就說好，包給原PO孩子一律都是600，其他家的孩子才是2000，沒想到有人不小心給錯紅包，才讓整件事曝光，「導致我們出去玩的錢不夠，住不起飯店，二月多天氣很冷，還要睡車上。那刻我真的很生氣，沒錢就被看不起嗎？而且還是自己的手足...」

娘家的手足們向原PO坦承，這是媽媽下令的，說大家賺錢不容易，但原PO不存起來或幫孩子繳學費，卻要帶小孩出去玩，讓原PO聽完怒斥「拜託，親子共享的時光是很珍貴的好嗎？何況孩子們都很期待旅行！」、「覺得很累，平時被生活瑣事佔滿，又要還錢，又要擔負兩邊長輩的親情勒索。」

許多網友看完一面倒批評，「娘家媽媽在教妳救急不救窮的道理」、「沒閒錢做手術所以要生下來？那妳知道養小孩要多少錢嗎？」、「親子共享不是只有住飯店玩，沒錢欠錢了還想著住飯店玩，還是拿小孩的紅包錢去，尤其過年超級貴的，然後開學後再去借錢繳學費嗎？」、「去公園也是親子共享的時光，只是你不要而已不是嗎？」、「看來婆婆跟媽媽都很清醒，是妳在情勒家人才對」掀起熱議。

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