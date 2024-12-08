乖老婆「偷吃禿頭老男人」要榨乾主人！工程師哭：綠帽戴好戴滿

▲老婆竟對老男人喊「主人」。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「我是綠帽戴好戴滿的工程師...」一名人夫透露，他收入好又是學霸，與老婆育有2子，是大家口中的人生勝利組，直到最近，原PO驚見老婆與陌生老男人的破尺度對話，他眼中個性保守的老婆竟稱「要每天榨乾主人」，甚至還說要吃肉棒等，以及相約摩鐵、抱吻的照片，讓原PO的世界崩塌了。

一名男網友在Dcard表示，他與老婆從學生時代就開始交往，彼此是對方的初戀，經過多年愛情長跑後步入婚姻，育有兩個孩子，擁有穩定的收入與光鮮的學歷背景，是眾人眼中的「人生勝利組」。然而，一夜之間，一切幸福的假象卻因為手機中的訊息徹底瓦解。

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原PO透露，老婆與陌生男子的聊天對話裡，竟充滿赤裸的情欲字詞，例如「主人」和「要吃主人肉棒」，甚至相約約摩鐵泡澡「要每天榨乾主人」，讓原PO震驚不已，因為在他的印象中，妻子對性相當保守，且也從未對他使用過如此露骨的語言，更不會有任何調情的舉動。

更令原PO無法接受的是，手機還有兩人親密合照，以及抱著擁吻的畫面，「我嚇到了！」但是攤牌後，老婆只承認有抱著親吻，其他則一致否認。

原PO無法理解直呼，陌生男子不僅已婚，甚至比他老又禿頭，且學歷、工作比不上他，「我真的好痛苦好痛苦，以前的幸福全都是假的。」尤其還有兩個孩子要養育，原PO感嘆這個家毀了，「生活還是要過，但我好痛苦，我該怎麼做才能好一點？可以幫幫我嗎？」

不僅如此，原PO似乎還發現老婆使用愛滋快篩，引發全場怒回，「離婚，小孩不要給她」、「蒐證、找律師、提告、離婚」、「務必讓她淨身出戶，別心軟」、「先趕快去做檢查看有沒有被傳染」、「她做這件事的時候，就應該想到這樣的後果了」、「居然還有愛滋快篩，這是玩到得病了嗎？趕快離婚趕走這個女人吧，孩子監護權記得要拿到，希望你能好好的，珍惜你兩個可愛的孩子」、「只能說...大人跟小孩四個都先去驗DNA吧」。