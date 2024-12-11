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2024年屏東縣農漁會改選　屏東檢警調+相關單位動起來了

▲屏東地檢署召開2024年屏東縣基層農漁會改選查察期前會議 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署召開2024年屏東縣基層農漁會改選查察期前會議 。（圖／屏東地檢署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署針對2024年屏東縣基層農漁會改選，邀集轄內警調等單位在屏東縣政府警察局2樓禮堂舉行查察期前會議，由檢察長陳盈錦主持，高雄高分檢檢察長朱家崎、屏東地方法院院長李昭彥、庭長王以齊也與會。

▲屏東地檢署召開2024年屏東縣基層農漁會改選查察期前會議 。（圖／屏東地檢署提供）

▲屏東地檢署召開2024年屏東縣基層農漁會改選查察期前會議 。（圖／屏東地檢署提供）

陳檢察長於會中除感謝檢警人員對屏東地區轄區治安之貢獻外，亦冀望透過檢警聯席會議以及農漁會選舉查察期前會議，結合轄區內所有檢、警、調、廉、海巡及憲兵等司法警察機關及相關農漁會行政機關等單位，即早因應114年2月15日舉行的農會農事小組舉以及3月22日舉行的漁民小組選舉，指示各機關應密切掌握地方選舉動態，積極佈線，加強情資蒐報，並適時辦理教育訓練，提升辦案團隊專業知能。

另選前適逢農曆春節，有心人士是否假借年節送禮之名、行賄選之實，應予留意及蒐報，請各單位務必謹慎面對、做好準備，確保本次農、漁會選舉能平順進行、平安落幕，期盼透過有效的查賄，選出優秀的農漁會領導人。

會議先由屏檢選舉查察執行秘書主任檢察官許育銓進行年度工作業務及農漁會選舉查賄反賄工作規劃進行報告，隨後由屏東縣政府警察局刑事警察大隊大隊長林佑裕就刑事業務工作及查賄制暴策略提出簡報；最後由屏東縣調查站副主任胡仁忠就114年農漁會選舉查察提出期前策略會議。

檢、警、調所提出相關選舉查察策略，均針對對轄內29個農、漁會之選情與總幹事候聘登記可能情形進行分析研討，並屏檢統籌轄區警、調、廉，建立情資搜報群組，對參選人之即時動態進行分析，建立團隊辦案合作機制及情資通報流程，統合整體戰力，務求制敵機先。

屏檢也將於12月23日至27日，由陳盈錦檢察長親率主任檢察官至轄區各分局辦理查賄座談會，除瞭解各分局轄內選情分析與工作概況外，亦回應員警所提執法疑義，建立查賄執法共識。

另該署亦成立「選舉查察聯繫中心」，24小時皆有值班人員值班接聽檢舉專線電話，即時充分掌握賄選情資，全面防範以金錢、暴力、假訊息等不法因素介入選舉，影響選舉之公平性，該署期能藉由密集之反賄選宣導工作改變民眾選舉風氣，達成端正選風及選賢與能的任務，以維護國家民主根基。

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