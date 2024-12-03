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候選人進口4300劑快篩送選民「不算買票」　違反醫材法被起訴

▲▼台北市議員候選人張榮法與妻子到北檢按鈴，控告陳時中涉嫌傷害等罪。（圖／記者劉昌松攝）

▲張榮法(左起)利用不知情的妻子等人名義，涉嫌違法輸入新冠快篩試劑被起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

2022年代表新黨參選台北市議員的張榮法，利用妻子與親友名義，從海外購買4300劑新冠病毒試劑，並在競選總部無償提供給選民使用，台北地檢署接獲情資展開偵辦，並查扣到剩下的1835劑，檢察官考量民眾證稱，不會因收到試劑改變投票意向，認定不構成《選罷法》賄選罪，改依違反《醫療器材管理法》起訴張榮法。

張榮法在競選台北市中正萬華區市議員時，曾為新冠肺炎疫情破口爭議，當街攔下在市場拜票的民進黨市長候選人陳時中，大喊「萬華不是破口」，張榮法遭警方架離後，指控陳時中涉嫌傷害、妨害他人選舉等罪，結果檢察官認為事件與陳時中無關，行政簽結。

不過檢察官另外根據情資懷疑，張榮法在2022年4月間，明知政府為了因應疫情，只開放民眾從國外輸入「個人自用」的新冠試劑，但限制每人一次且不得超過100劑，卻利用妻子等43人名義，購買大陸廈門寶太生物科技公司製造的試劑，在自己成立競選總部時，無償送給到場民眾。

雖然快篩試劑的報關完稅價格每劑15元，張榮法競總宣稱市價100元，價值不高，不足以影響選民投票意願，且張榮法在文宣上註明試劑是「借用」，不見得有行賄買票犯意，認為不構成買票賄選，但他自行進口醫療器材的行為已違法，仍依《醫療器材管理法》將他起訴。

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