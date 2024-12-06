　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏檢破水房車手集團！分層負責組織曝光　6人收押禁見

▲屏東檢警查獲黃嫌等6名水房車手 。（圖／資料照）

▲屏東檢警查獲黃嫌等6名水房車手 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署民生組主任檢察官蔡佰達、檢察官賴以修，偵辦水房車手詐騙集團案，指揮屏東縣政府警察局刑事警察大隊科偵隊及潮州分局成立專案小組，拘提黃男等6人，依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送屏東地方法審理，並以犯罪嫌疑重大，且有羈押之原因及必要性，向法院聲押禁見獲准，追查上游集團分子。

檢警查出，黃男招募陳男、蔡男、陳女、戴男、林男等人加入水房車手詐騙集團，並自行組成LINE群組，先後以高雄市大寮區及小港區租屋處作為車手詐騙集團據點，黃等人與不詳機房詐欺集團成員聯手，誘騙被害人將款項匯到黃男所屬水房車手詐騙集團。

黃為水房車手詐騙集團1至3線車手管領人，除負責提供工作機避免警方查緝外，並親自指揮、分配發給薪水給1至3線車手；林則負責在LINE群組中擔任管理監督角色；蔡及戴擔任1線車手，負責前往ATM領取被詐欺款項後，交予2線車手；陳男為2線車手，除負責拿取機房端詐騙集團成員所寄送之裝有人頭帳戶提款卡之包裹，試車後交與1線車手提領外，亦負責彙整1線車手所成功提領款項，並將款項交予3線車手；陳女擔任3線車手，負責將收水款項，抽取出1至3線車手之報酬後，剩餘部分交與合作之幣商，其中1、2及3線車手可獲得當天所領款項1.5%、1%及0.5%報酬。

今年11月14日時，潮州分局員警臨檢攔查到1線車手陳及蔡2人，並扣得多達19張人頭帳戶提款卡、電腦及手機等物，復由專案小組持續分析扣案證物，確認被害人所匯款項外，持續監控兩人，進而發現高雄市小港區之集團據點，並於同年11月28日持屏東地方法院核發搜索票執行搜索，及拘提黃男等6人，經訊問後，認他們犯罪嫌疑重大，有逃亡、湮滅證據或勾串共犯及反覆實施同一犯罪之虞，並有羈押原因及必要，向屏東地院聲請羈押禁見6人均獲准。

經專案小組鍥而不捨，查緝水房車手集團，初步估算被害人匯金額多達900餘萬，近年來因詐欺集團猖獗，立法院於今年7月12日三讀通過詐欺危害防制條例，並於同年7月31日公布，該法第43條加重高額詐欺犯罪刑度，因詐欺獲益達新台幣500萬元，最重可處10年有期徒刑，若獲益達1億元，最重可處12年有期徒刑，併科3億元罰金，未來有望適用新法規定，除重罰詐欺集團外，亦遏止詐騙盛行。本署陳盈錦檢察長表示本署會秉持「有聞必查、有據必辦」的打詐決心，持續讓詐騙集團無所遁形，守護民眾財產安全，更呼籲民眾對於不熟悉之金融商品，切勿聽信他人指示操作，以免受騙。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
24歲超商女店員遭砸臉！　牙斷、頭部受傷
查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝關鍵內幕
尹錫悅派「斬首部隊」肅清政敵！他搭直升機前才知情
快訊／新北某國中11天爆2起墜樓！女學生搶救中
中山美穗「疑溺水身亡」　經紀公司發聲了
快訊／新北28歲男摔進攪拌機！　左腳嚴重攪爛
快訊／桃園微電車女騎士遭大車輾斃　現場留大片血跡
南韓國防部宣布：3司令官被停職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」　法官重判12年

彰化25處科技執法！2個月狂抓1萬2379件　3大取締路段曝

查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝「法律不足」關鍵內幕

金門無號誌路口「2車相撞」　4人受傷送醫...1人意識模糊

快訊／新北某國中11天爆2起墜樓！女學生「墜落躺地」送醫搶救中

快訊／新北驚悚工安！ 28歲男摔進攪拌機　左膝以下爛碎截肢

台中警又傳離譜行為！　議員爆：想進學校問「通緝犯爸爸在哪裡」

快訊／桃園微電車女騎士被撞死　大貨車疑內輪差視線死角奪命

快訊／台南工廠破碎機爆炸碎片噴出！　4工人頭眼受傷送醫

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

姜草新作《照明商店》一次4集超反轉　擁抱媽媽聞到香味...下秒看哭了

南韓防長爆下令派軍進國會　退役軍人剃髮求罷免尹錫悅

南韓民怨炸裂！群眾抗議　要求「總統尹錫悅下台」

陳梅慧國道車禍亡！監視器曝「轎車煙霧飄竄」　眾人下車徘徊

吳宗憲送準兒媳愛馬仕..Sandy：想哭　遭鹿希派控「占房子.拿爸爸錢」反擊！

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」　法官重判12年

彰化25處科技執法！2個月狂抓1萬2379件　3大取締路段曝

查330億「阿福錢包」盯上陳梅慧　專家曝「法律不足」關鍵內幕

金門無號誌路口「2車相撞」　4人受傷送醫...1人意識模糊

快訊／新北某國中11天爆2起墜樓！女學生「墜落躺地」送醫搶救中

快訊／新北驚悚工安！ 28歲男摔進攪拌機　左膝以下爛碎截肢

台中警又傳離譜行為！　議員爆：想進學校問「通緝犯爸爸在哪裡」

快訊／桃園微電車女騎士被撞死　大貨車疑內輪差視線死角奪命

快訊／台南工廠破碎機爆炸碎片噴出！　4工人頭眼受傷送醫

陸政府採購挺國產貨　擬給予20%價格評審優惠

開車滑手機！陸男泰國「失速狂飆」連撞12車　無辜男遭夾死車內

任達華公開合體180cm愛女！　曝超強學歷「就讀超級精英大學」

中山美穗曾被譽「日本無嫁之寶」　金城武：追不到她會很挫敗

新買狗窩只能放屁股！　薩摩耶不嫌棄「媽買的我都愛」

周杰倫公司突發3點公告「勿站椅上」！　林襄、李芷霖遭網點名

許皓鋐圍棋國手賽6連霸　差1冠成2000年後台灣首位「完全制霸」

承襲父親的橄欖球夢　台大林頎衡、曹立品元坤盃拚連霸

醉男酒瓶ㄇㄠ超商妹...害牙斷頭受傷　議員怒控：警竟放人走

長期失業怪老爸！逆子險弒父「整顆頭快打爛」　法官重判12年

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

社會熱門新聞

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

高雄美妝店火警　幾乎燒到剩骨架

獨／前車駕駛曝「陳梅慧急救時曾睜眼」！肇事男下車喊：幫我報警

婆婆過世遺產稅1.5億　楊麗花要付5400萬

重返陳梅慧死亡現場！至少2個CMS狂閃被當空氣

獨／陳梅慧國道遇死劫！知情人士還原事故當下

即／高鐵左營站傳落軌！女子當場慘死

師傅車震人妻　正牌夫綠了7年才知道

陳梅慧車禍亡掀陰謀論！專家「整理5重點」：正協助八八會館案

更多熱門

相關新聞

籌錢遠赴蒙古會情郎　18歲嫩妹淪當車手慘遭收押

籌錢遠赴蒙古會情郎　18歲嫩妹淪當車手慘遭收押

台中市警二分局日前和詐騙被害人合作，釣出詐團取款車手，不料，出現取款的車手竟是18歲陳姓女子，陳女辯稱，因為要籌錢前往蒙古會情郎，才會擔任車手賺錢，如今還沒籌足錢就被收押，蒙古之約遙遙無期。

嫩男扮虛擬幣商坑人　深夜被逮

嫩男扮虛擬幣商坑人　深夜被逮

即／扣93億贓款！刑事局公開感謝「洩密被告」陳梅慧

即／扣93億贓款！刑事局公開感謝「洩密被告」陳梅慧

遭控共犯詐騙　停職法官怒發聲明駁斥

遭控共犯詐騙　停職法官怒發聲明駁斥

借陌生男2千元開鎖　好心店員1日薪水遭騙

借陌生男2千元開鎖　好心店員1日薪水遭騙

關鍵字：

屏東地檢署車手水房詐欺羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《情書》中山美穗驟逝　享年54歲

加州7.0大地震　百年旅館如「戰區」

人體「黃金3時段」要喝水！醫：能排出50%毒素

獨／租賃車高速撞Uber　目擊者曝陳梅慧慘死男友滿臉血

獨／陳梅慧陳屍位置曝！Uber遭夾擊　她首當其衝慘亡

瓊瑤離世前不找兒子只找媳婦！　何琇瓊首發聲婆媳關係曝

陳梅慧國道車禍亡　現場監視器曝

中山美穗宣布取消演唱會「不到1小時就傳身亡」

林襄看周杰倫站椅子被罵翻！本人道歉了

黑幫傳「生死籤」撞殺陳梅慧　大哥曝「車禍殺人」行情

台中公園「外籍流鶯」擊敗本土　老司機揭2大優勢

昆凌全場最美！帶90歲神秘嘉賓看周杰倫開唱

人夫被抓偷藏模型　全場默契神回

撞死陳梅慧…租賃車駕駛「背景曝光」！親吐肇事原因

扯！22歲網美慶祝寫入85歲男友遺囑　竟喊：我該拔掉插頭嗎

更多

最夯影音

更多

賈靜雯直播突自爆「沒穿褲子」　和梧桐妹狂鬥嘴⋯被說好瘋XD

吳宗憲送鹿希派女友愛馬仕　Sandy:好想哭喔

世界最高&最矮女人相見歡　喝下午茶慶金氏世界紀錄日

納豆求婚前淚問：我有資格娶妳嗎　依依認「要不是生病不會結婚」

阿姨A倒機車肇逃裝死！　調監視器找人：有扶起來

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面