最美女董座怒了！捲刑事戰將貪污案：說我美人計是奇恥大辱

記者許權毅／台中報導

刑事戰將林明佐涉貪案，被檢方認定是九州集團幹部的最美女董座徐培菁，今日一身亮麗現身法院開庭。徐培菁激動表示，自己只有利用九州集團總裁陳政谷名氣招攬人才，但自己是自主獨立女性，沒人能支配自己，包含感情，被稱為「美人計」，對自己是奇恥大辱，媒體關於她的報導有1700多則，因此案身敗名裂，更在庭上大喊「我沒有借林明佐2千萬（指沒有借林明佐贍養費一事）」。

▲刑事戰將林明佐女友、最美女董座徐培菁（左二）今日現身開庭。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中地檢查出，徐培菁曾任電競聯盟董事長是九州集團幹部，涉嫌跟集團總裁陳政谷設下美人計，藉此靠近林明佐，林跟徐交往後，徐還無償提供北市豪宅套房、Range Rover跑旅車，提供給林使用，再誘使林洩密，幫助規避賭博、詐欺以及洗錢等行為。

不過，林明佐10月出庭時，駁斥是受到徐培菁所「供養」，反而怒斥檢方說法邏輯有問題。林明佐認為，2人是同居、結婚為前提在一起，使用對方車輛很合理，怎麼會出現「收受」一說，但也稱有跟徐培菁借用2千萬，是要當作前妻贍養費，甚至已經還了500萬。

徐培菁今日開庭針對檢方起訴貪汙、賭博不認罪。法官傅可晴詢問，是否有跟林明佐有同居關係？徐培菁拐了彎表示，林只有偶爾來，至於有一筆20萬的款項，是2人合股投資生技股，後來有獲利，林就還了，也還了本金。

至於林明佐有使用自己Range Rover跑旅車一事。徐培菁表示，該車是自己代步車之一，有熟識的朋友就會借用，「林姓警官」只有一個月借用1到2次而已；至於豪宅套房，僅是先代墊租金，有口頭要求林明佐歸還。

徐培菁最後補充意見時坦言，自己在2020年認識陳政谷，還上網查了陳政谷背景，以為陳政谷就是九州集團老闆，但後來才知道，陳政谷是房地產起家的投資商。

徐培菁說：「我承認我利用陳政谷的名氣，來招攬人才，但是我自記者開始白手起家，當上電競董事長，自己開設公司，我是獨立女性，沒人能支配我，包含感情，把我稱為『美人計』是奇恥大辱。在我偵訊後，隔天週刊就印好報導，現在我的報導有1700多則，導致我身敗名裂。」話沒說完，檢方要求徐培菁律師約束被告，應就本案進行陳述，法官也同意。

徐培菁最後則大喊：「我沒有借林明佐2千萬」，否認林明佐10月開庭時提及，徐培菁有借2千萬當作林明佐前妻贍養費一事。