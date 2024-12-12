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台中假單風爆延燒！涉案警具名說出「大實話」：再不說沒機會了

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中市警局爆發集體開假單圖利案，兩波搜索行動帶回39名員警、2人遭聲押。（圖／資料照）

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市警察局爆發基層員警集體開假單貪污案，檢調繼9月搜索偵訊16人之後，12月10日又執行第二波行動，帶回太平分局偵查隊長金桂明等23人，訊後金桂明遭裁定羈押禁見，並立即遭到停職處分。涉案的楊姓員警事後在群組內發長文、說「大實話」，直言「反正都已經吃無敵星星了，再不說沒機會了」，引發基層熱議。

曾於西屯派出所任職，目前在東勢分局的楊姓員警再假單案件曝光後，以10萬元交保，並在群組內具名開轟，直呼這次的事件行之有年、還是單純個案，大家應該心裡有底，「希望用著我們這些人的鮮血和屍體，換一個大家取締違停都不會被關說的環境！」

楊姓員警全文：

這次假單事件是行之有年？抑或是單純西屯所個案，各位長官及學長姐自己內心應該有個底吧？不需要取笑那些落難的同事，甚至有些人說什麼狗屁風涼話
麻煩給點有力一點的援助吧，比方請律師的費用要不要幫忙同事處理？請法律諮詢其實沒有太大的洨用…

依法行政大家都懂，但在依法行政的部門內還有個「警友站」我就很不懂
派出所沒資源沒預算，分局給不了，要派出所自己找「地方人士」要資源，地方人士不會因為繳了警友費而靠勢嗎？
哪一個警察沒遇過民眾自稱是誰誰誰，或哪個警友會的？或是「我認識你們誰誰誰」這種話？
哪一個當警察開單沒遇過？哪一個攔酒駕的時候沒遇過？有這種破壞行政中立的體制，但事情真的爆發卻好像是基層去承擔一切，挺奇怪的耶～

以西屯區違停案單量，還在用紙本是不是不合時宜？而且電子開單機都使用那麼久了，用電子開單逕舉卻是閹割版的增加某些人可以見縫插針的空間，某些人是誰也無需多言，大家都不是第一天當警察了
希望用著我們這些人的鮮血和屍體，換一個大家取締違停都不會被關說的環境，阿接下來我可能也沒辦法當警察，倒不如把想說的說一說，反正我都已經吃無敵星星了，再不說沒機會了欸

都說留言要具名，東勢派出所 楊OO
不知道這篇留完之後會不會被踢出群組呵呵，但我期待是哪個人踢我出群的
理由不要說「非本分局」餒，這群組多少人都不是六分局的了～
（認識我的長官請不要叫我收回這篇謝謝）

祝福各位學長姐未來的警職生涯順遂，小弟先一步等臺中地檢起訴我貪污治罪條例了，如果有幸能夠繼續當警察，我再回來六分局。

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