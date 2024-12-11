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最美董座淪小三！徐培菁「出庭筆記」曝　控妹婿警遭局長霸凌

▲徐培菁。（圖／ETtoday合成）

▲前媒體人徐培菁捲入九州博弈集團案，被檢方查出在集團內擔任重要幹部，今天首度出庭有備而來，準備好筆記要大訴委屈，可惜失敗。（圖／ETtoday合成）

記者游瓊華／台中報導

前媒體人徐培菁捲入九州博弈集團案，在集團內擔任重要幹部，負責幫集團總裁陳政谷處理工作事務，還吸收前警政監林明佐成內鬼，負責通風報信，兩人更發展出婚外情，甚至同居。今天徐培菁首度出庭，不僅穿著格紋西裝外套、腳踩萬元Prada運動鞋，頂著一頭浪漫捲髮，還被發現拿著307字「出庭筆記」，看來有備而來。可惜，徐培菁在法庭上準備砲轟媒體、大訴委屈時，就被打斷。

徐培菁今天在庭上大喊自己沒有借林明佐2千萬（指沒有借林明佐贍養費一事），出身媒體的她更不改其本色，拿出事先準備好的筆記大吐苦水，直言自己是自主獨立女性，沒人能支配自己，包含感情，被稱為「美人計」，對自己是奇恥大辱，媒體關於她的報導有1700多則，因此案身敗名裂，但整個筆記還沒念完，就被檢方要求徐培菁律師約束被告，應就本案進行陳述，法官也同意。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲庭後，徐培菁手中的筆記也曝光，當中砲轟媒體，也控訴檢方濫訴及違反偵查不公開原則，最後還直指現任警察局長李文章霸凌在警界任職的妹婿。（圖／民眾提供）

庭後徐培菁手中的筆記曝光，307字自述書中先提到自己是獨立自主的女性，也痛批偵查過程中將她形塑成美人計主角，對她是極大的歧視與污辱，已經構成加重誹謗罪，更砲轟整個官司充滿八卦錯誤訊息，還違反偵查不公開原則，7個多月來有關她的新聞達1700多則，讓她身敗名裂，媒體摧毀她各方成就，讓她「直接社會價值死亡、官司樓歪走錯方向」。

徐培菁除了在自述書中大吐苦水，也順道罵了現任台中市警察局長李文章，提到自己在台中市警局工作的妹婿受到波及降職三等，公職生涯被長官李文章以此事霸凌，最後感謝法官及檢座。

以下是徐培菁出庭筆記全文：

我出社會 20 多年
當過記者、白手起家創業、踏人遊戲與電競產業，我是一個獨立自主的女性
沒有人可以支配我、包括感情
偵查的過程把我形塑成美人計的主角
無疑是對我極大的歧視與侮辱
這已構成加重誹謗罪
這起官司的起手式，充滿了八卦錯誤的訊息
加上濫權起訴及達反偵查不公開原則等事情
讓我這七個多月以來，新聞高達1700多則，我身敗名裂，彷彿我是十惡不救的罪犯
就連第二次的偵訊結束後不到三小時
周刊就印好本案的調查內容及不對資訊讓我的飽受身心折磨
媒體用美女計形容我，摧毁我過去對台灣農業、遊戲業跟電競業的成就，讓我直接社會價值死亡
官司走向樓歪錯誤方向
就連我的家人在台中市警局工作的妹婿受波及降職三等、公職生涯被長官李文章以此事霸凌

請庭上就我以上的自述
和審閱律師所提交的卷證
感激法官給我自述的機會
也謝謝檢座給我人生的指教

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