阿伯三字經狂譙刈包店員2分鐘　29歲正義姊出手後爆衝突互控

▲見男客飆三字經狂罵店員2分鐘，情侶抱不平釀衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄苓雅區自強三路一間刈包店昨（11）日傍晚發生一起糾紛，一名53歲趙姓男子因不滿攤販請他移一下腳踏車，狂罵店家長達三字經長達2分鐘以上，一旁見義勇為的29歲情侶檔看不下去阻止，與趙男起了口角衝突，並用腳踏車撞人。警方獲報後，將3人帶回，雙方並互吿傷害。

這起衝突發生在昨天傍晚5點多，情侶檔的許女在Threads發文還原事發經過指出，本來已經買好刈包，要去隔壁滷肉飯店點餐，聽到外面有人在大聲，仔細聽他在罵刈包的工作人員三字經長達兩分鐘以上。

許女稱她比較雞婆、見義勇為，雖然是女生，但還帶著車禍的傷，手機拿起來錄他（指趙男），希望他停止謾罵。未料，此舉引發趙男不滿，反過來質疑許女為什麼拍他，並用腳踏車撞許女的傷口。

許女表示，做生意很辛苦，攤販說他只是請趙男移一下腳踏車的位子，就一直被「幹ㄍ一ㄠˇ」，她並呼籲，高雄的大家要小心這位「老伯」，也感嘆，希望現在的人能不能不要比她還膽小？都沒有人出聲制止是為什麼？

▲見男客飆三字經狂罵店員2分鐘，情侶抱不平釀衝突，驚動快打部隊。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方表示，接獲通報糾紛後立即啟動快打部隊趕抵現場。經了解，趙男與另一方許女及呂男皆為攤販客人，趙男因停車問題與攤販爭執，許女2人為攤販打抱不平而與趙男產生口角，衍生肢體糾紛。

員警到場將雙方帶回偵辦，趙男對許女等2人提出傷害、恐嚇告訴；許女等2人對趙男提出傷害、妨害名譽告訴，警詢後，3人分別依刑法傷害、恐嚇及妨害名譽等罪嫌函送高雄地檢署偵辦。