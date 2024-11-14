消基會抽驗9成香菜殘留農藥　檢出禁用「陶斯松」恐傷神經系統

▲消基會抽查六都販售香菜，超過9成有農藥殘留，消基會籲政府提高抽驗數量。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

消基會今（14日）公布六都傳統市場的販售香菜農藥殘留調查。在12件樣品中，高達11件檢出有農藥殘留，不合格占比超過9成，甚至驗出禁藥「陶斯松（殺蟲劑）」。消基會建議消費者加強清洗，政府則應提高抽驗數量，追查不合格原因，並定期輔導及追蹤農民使用農藥狀況。

不少民眾喜歡在吃大腸麵線或喝湯時加入芫荽（俗稱香菜）。但根據食藥署針對市售蔬果農產品農藥殘留監測，香菜合格比例約67至77%，消基會為了解香菜的農藥殘留狀況，今年5月時在六都的傳統市場購買12件香菜，並公布調查結果。

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消基會表示，在12件市售香菜中，其中僅有1件完全合格，其他11件分別檢出不合使用規定及不得檢出的農藥，其中來自桃園市八德區大湳市場的香菜，驗出禁藥「陶斯松（殺蟲劑）」，人類若長期、過度暴露在這類藥劑中，也會危害人體的神經傳導，特別是嬰幼兒、孕婦等族群。

由於這次調查香菜殘留農藥比例超過9成，消基會提醒消費者，生鮮蔬果烹煮前一定要清洗，清洗時建議採「浸泡、沖洗、切除」3個清潔步驟，將蔬果浸泡在水中約3分鐘，讓表面農藥溶解，並用水流把殘留農藥帶走，烹煮時將鍋蓋打開讓農藥揮發，降低農藥殘留風險。

消基會也建議政府，對不合格率較高產品提高抽驗數量，追蹤不合格樣品來源，追查不合格原因，並輔導農藥使用，針對可能的濫用、誤用或汙染問題，提出相對應的栽培管理對策，改善產品品質。另建議中下游銷售端業者，應要求賣方提供完整產品交易憑證，達到源頭管理。

▲消基會抽查六都販售香菜，超過9成有農藥殘留，消基會籲政府提高抽驗數量。（圖／消基會提供）