消基會抽驗快煮鍋　2件標示出包

▲消基會抽驗快煮鍋有2件不合格，包括小不記（左）、Wonder（右）。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

快煮鍋受到學生族與租屋族歡迎。消基會今（30日）公布針對市售10件快煮鍋檢驗結果，共有2件不合格，其中「Wonder雙層防燙不鏽鋼美食鍋」在中文標示與重要零組件比對不符，「小不記多功能電蒸煮鍋」則是中文標示不符。消基會表示，業者應限期改正，否則可處10至100萬罰鍰，最重可廢止商品登錄。

快煮鍋又稱為美食鍋，具有體積小易收納、耗電量低、低油煙等優點，受到沒有廚房或是不方便開火的學生族、租屋族歡迎。為保護消費者權益，消基會與標檢局在今年三月，從各大賣場、家電用品店及網路電商平台等販售通路隨機購買10件不同廠牌型號快煮鍋進行檢測，並在今天公布結果。

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消基會表示，市售10件快煮鍋檢驗結果，共有2件不合格。其中「Wonder雙層防燙不鏽鋼美食鍋」有兩項不合格，在重要零組件比對不合格部分，狀況為樣品底部外觀與原登錄技術文件不符，至於中文標示不符部分，則是說明書缺少標準規定的相關警語。

「小不記多功能電蒸煮鍋」同樣是中文標示不符，消基會表示，不符合情形為「樣品說明書未使用繁體中文」，且缺少標準規定相關警語，包括：「孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。」、「本電器為家用或類似用途」、「避免連接器受液體潑灑之警語」、「說明使用後加熱元件之表面可能存在餘溫」。

消基會指出，針對「重要零組件比對」不符商品，標準局已要求業者改進，屆期未改正者將廢止其商品驗證登錄。至於「中文標示」不符合商品，也通知業者限期改正標示，屆期未改正者，可處10萬元以上、100萬元以下罰鍰，並可廢止其商品驗證登錄。

▲消基會與標檢局抽驗快煮鍋，共有2件不合格。（圖／消基會提供）