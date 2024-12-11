阿姨帶孩上門！炒飯王冠軍「終止愛心餐大逆轉」原因曝光

▲老闆轉念，讓愛心餐繼續延續下去。（圖／翻攝御珍坊FB）



網搜小組／劉維榛報導

2021年獲得台灣炒飯冠軍的「御珍坊」9日突宣布終止學生愛心餐點，「這裡不是家長吃爽的地方！ 」如今活動出現逆轉，老闆不捨透露，有大人帶著孩子來領愛心餐，被告知活動結束時，看著對方「眼神漸漸轉為失落」，於是老闆仍暖心準備1份炒飯與2碗湯，並轉念直呼「會討論如何繼續提供餐點給小朋友！」

「御珍坊」粉專才坦言，「那些喜歡電話預訂，東點西點，取餐時拿愛心卡要來抵銷餐點的，讓我感覺很不爽，失去了原本對學生愛心餐的初心，林北這裡不是家長吃爽的地方，還知道電話預訂點冠軍炒飯來吃勒！」

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老闆更無奈說道，「賣銷貪，假賽剛恩鶴，我不是給不起的人，只是這種偏離本意的方式，實在不可取。」消息曝光後，引發網友也搖頭感嘆，「很多人的善良就是這樣被磨沒了」、「有句話說得真好，如果善良得不到珍惜，那就讓它長出刺來吧」、「辛苦了，好心被濫用真的會很灰心」。

如今老闆轉念了，他透露昨（10日）晚上8點多時，一位阿姨帶著孩子來到店裡，並拿出愛心卡並小聲向櫃詢問「可以領學生愛心餐點嗎？」不料活動已經結束，阿姨難過表示，他們還沒領過愛心餐，同時「眼神漸漸轉為失落」。

被問及「是真的很需要嗎？」阿姨點頭回應，是真的很需要，並提及他們從安和路五段走過來用餐的。聞言，長工太太請師傅炒了一份炒飯與兩碗湯，阿姨則禮貌婉拒回應，「需要飯就好了，不要湯」，但店家照樣把1飯2湯熱騰騰端上桌，希望他們能暖飽肚子。

對此，老闆喊話，社會還有許多需要幫助的人，也有接受幫助後很知足的人，也有許多需要幫助，而不知如何開口的人，有時候善念會轉變一個人的心念，擇善或許需要時間來施行，別讓善意給浪費了。

老闆也強調，這幾天會討論如何繼續進行給予小朋友的餐點問題，會有一套方式出來，讓真正有需要幫助的家庭，小朋友，得到一份屬於他們的關懷，這個社會還是有溫暖的存在，本次的討論結果，不會再與其他商家配合或者其他方的介入共同進行。