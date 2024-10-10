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給多年待用餐！他暖幫癌婦請救助金　「被退件」真相驚切心

▲▼ 。（圖／翻攝自草包生煎）

▲老闆幫婦人申請急難救助金，結果震驚了。（圖／翻攝自草包生煎）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在有不少店家會提供待用餐，給有需要的人一頓飽餐。台南一間人氣生煎包店卻超切心，因為遇到一位長期領待用餐的婦人不只有房產，甚至滿口謊言，「那麼認真發送待用餐，甚至伸出援手想去幫助需要幫助的人，而俺，卻狠狠的被騙了一場」，相當感慨。

台南人氣煎包店「草包生煎」8日在粉專表示，有一位領待用餐的婦人，之前跟他說自己得癌症，家中小朋友都還小，還有小朋友在讀書，生活過得很辛苦。所以這幾年，他見到對方，都會一次給比較多的煎包，想說要幫就幫到底。

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最近，他跟婦人要了資料，幫忙申請該區的愛心會申請急難救助金，「結果出來了，急難救助金沒有通過，當俺看到原因，俺震驚了。」因為婦人名下有自己的房產，也根本沒有年紀還小的孩子，「4個孩子通通到了可以外出工作的年紀，甚至，她並不是癌症，而是腰椎滑脫症。」

這令他忍不住直呼，「俺覺得俺徹底被騙了，完全的切心了」，老闆感嘆自己認真發送待用餐，甚至伸出援手想去幫助需要幫助的人，「而俺，卻狠狠的被騙了一場。唉！心情頓時變得很糟糕。」

看到貼文後，網友相當不捨，紛紛留言打氣，「至少讓你發現了這個事實，沒有一直被欺瞞下去，傷心是一定的，但老闆初心很棒」、「這就是為什麼現在人會越來越冷漠的原因之一，但老闆的心意是正確的，那就足夠了」、「這種被騙的感覺真的是糟透了！希望老闆為自己的心情加油：心中有太陽！」

事後，老闆也再度發文，「善良的初衷，是選擇相信。」坦承這次被騙很不爽，但他始終不想放棄真正需要領待用餐的人，所以不會因為這件事就停止待用餐的發送，霸氣喊話，「你有需要，就請過來。剩下的，就先不多說了，感謝！」

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