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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加薪了！劉世芳宣布內政部約聘僱人員　月薪調至最低工資1.1倍

▲▼內政部長劉世芳列席立院內政委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長劉世芳。（資料照／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

為響應行政院「政府做為加薪引擎」的政策，內政部長劉世芳今（11日）宣布，明年起將依指引，將政府機關內包括約聘、約僱、約用人員以及勞務承攬進駐員工等，月薪應提高至最低工資的1.1倍（約新台幣3萬1,449元）以上，並已要求相關機關立即檢討與調整預算。

劉世芳上午親自慰問進駐內政部辦公大樓的駐點清潔人員辛勞，並當場宣布，內政部將從明（114）年起，率先落實提升內政部及所屬機關勞務承攬進駐員工的薪資標準，同時也表示會持續推動勞動條件的改善，全面建構友善的職場環境。

劉世芳說明，根據行政院政策指引，政府機關內包括約聘、約僱、約用人員，以及勞務承攬進駐員工，如國家公園署及所轄園區的清潔人員、維護人員等，其月薪應提高至最低工資的1.1倍（約3萬1449元）以上，並已要求相關機關立即檢討與調整預算，將人員薪資納入優先預算配置，確保足額發放薪資；另也將於勞務採購合約中明確規範基層人員薪資應達到1.1倍的最低標準，以確保承攬人員的權益。

劉世芳強調，保障基層員工的權益是政府義不容辭的責任，薪資提升是一項基本的尊重，也有助於提升工作穩定性與員工生活品質，內政部將持續督促政策落實，致力打造一個更公平、尊重與支持的工作環境。

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