國土法將上路申請案暴增？　國土署：既有法規仍在送件仍需審議

▲國土計畫法明年4月將上路，傳出地方政府收到的申請案暴增，對此，國土署表示，既有法規仍在，因此送件仍需審議。（圖／取自Pixabay）



記者陳家祥／台北報導

國土計畫法明年將上路，各縣市傳出土地變更案量暴增。對此，國土管理署今（10日）表示，現行既有土地相關法令及審查機制仍在，因此目前送件之申請案仍應遵守審查機制及依法審議，並非受到國土計畫施行而有所影響，強調地方政府勿將所有土地限制問題，通通推給國土計畫上路。

國土管理署說明，在國土計畫法實施前，已取得核准的變更編定案件，未來得從事繼續合法使用。有關現行小面積的「使用地變更編定」案件，未來將轉軌為「應經申請同意使用」機制，如尚未經核准變更編定，只要符合「取得興辦事業計畫核准函」，且「符合所在國土功能分區的容許使用規定」2項要件，就能轉軌國土計畫法繼續申請；現行大面積的「開發許可」案件未來將轉軌為「使用許可」機制，並強調未來申請書件及審查項目均會更加簡化。

國土管理署另表示，後續將透過轉軌銜接機制，讓未能及時完成開發許可的案件，如申請人已取得之興辦事業計畫、環評、水保等相關核准文件，在未來申請「使用許可」時皆得延用，並適用相關簡化程序，以維護民眾權益。