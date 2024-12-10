　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

▲農地,露營地。（圖／記者陳致平攝）

▲內政部強調，「農業權」與「農業發展權」概念不同，若貿然將發展權移轉入法，將讓農地被判死刑。（示意圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

針對《國土計畫法》爭議，內政部今（10日）表示，學界及公民團體多都表示延期不是好解方，民間也發起多次「反對國土計畫再展延」的連署，盼經由國土計畫法如期實施，正視現行區域計畫蛙躍式開發而導致土地破碎化等情況，另外，近期有部分地方政府混淆「農業權」與「農業發展權移轉」概念，也有學者投書，提醒一旦開啟「農業發展權移轉」，對國土管理體系將帶來不可逆的負面影響。

「農業權」及「農地發展權」近來引發爭議，文化大學李家儂教授指出，「農業發展權移轉將使農地功能不再僅限於農業生產，而被視為一種可交易資源，這樣的概念，與國土計畫及都市計畫的基礎精神，存在重大矛盾」。

政治大學戴秀雄教授也指出，目前提倡的「農業權」，比較接近要讓「農田價格漂亮」，讓買賣時能更有效益，這跟國土計畫想「維持農業生產」的初衷已脫鉤；另外，政治大學鄭安廷教授則表示，國土計畫藉由劃設不同等級的農業發展地區，促進產製儲銷合理配置，減少開發與污染對於農業的外部傷害，重新建立農業的產業價值，而在國土計畫的架構下，對於實際務農的農民能給予更多保障，這才是國土計畫維護農民農業生產權利的重要初衷。

內政部補充，「農業權」是以維護農民權益及利於農業多元永續經營為優先；而目前地方政府所提的「農業發展權移轉」，是要落實發展權移轉，將土地利用的權力，永久性移轉至其他土地上

內政部指出，此舉恐造成土地掮客或中介商趁機低價方式大量收購農地，圖取後續農地發展權移轉的潛在利益問題；且透過市場機制將個別農地發展權移出後，也連帶影響周邊農地日後也沒有任何調整空間，才是真正讓農地被判死刑，這絕非農民之福，也無法達到真正照顧農民權益及地方政府所稱之公平正義。

內政部表示，國土計畫法從討論到立法推動已超過將近30年，國土計畫透過縣市國土計畫、國土功能分區劃設等機制，讓土地能有合理分類及管理措施，且各項子法均將會在今年年底前完成審查；內政部呼籲，尚未繳交國土功能分區圖之縣市，應加速提送至中央審議，以真正確保民眾權益，這才是負責任的態度及作法。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台中死亡車禍！單車騎士宣告不治
米可白出門「誤穿超透明上衣」　純白Bra尷尬走光
快訊／母女遭詐1200萬走上絕路　2名車手抓到了
墊腳石書局「罕見超肥人龍」搶買1物！　網驚喊：苦站3小時
為何要有「快樂小夥伴」？　周杰倫罕見感性護兄弟
通勤滑手機2年！30多歲男「慘罹3眼疾」　醫：要動手術
遭逆向車撞！女議員「左眼恐失明」吐心聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國際人權日　民眾黨嘆「台灣走在十字路口」：左邊戒嚴幽靈、右是霸凌

王金平提兩岸同而不分　時力指就是九二共識：不是講複雜點就變有道理

中共盤踞第一島鏈封控　民眾黨譴責「破壞區域和平」：台海非中國內海

藍承諾不再突襲！選罷法、憲訴法排進週五院會議程　戒嚴法拚付委

老翁推病妻墜樓　陳菁徽嘆今年已8起長照悲歌：需落實喘息服務

川普稱「從未說過保衛台灣」　張亞中嘆：壓根不在乎台灣人命

民眾黨成立防災士中隊　變「白熊學院」？黃國昌：不會辦900萬園遊會

力抗選罷法王美惠手臂傷勢照曝　支持者嚇壞她喊：傷口已經好很多了

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

川普不表態保衛台灣！　賴士葆轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

男歌迷拋妻追周董從東京飛來　被指定唱『我不是個好東西』

搶不到票！13人KTV取暖開唱 齊COS周董...網：方文山直戳笑點

羅志祥聽聞《娛百》傳收攤：很可惜　被拱攻大巨蛋...他笑：沒辦法啦

退休建築師顧病妻身心崩潰　抱她從14樓往下丟…自首畫面曝

《玩很大》人氣比拚周杰倫？　吳宗憲「大實話」全場爆笑

國際人權日　民眾黨嘆「台灣走在十字路口」：左邊戒嚴幽靈、右是霸凌

王金平提兩岸同而不分　時力指就是九二共識：不是講複雜點就變有道理

中共盤踞第一島鏈封控　民眾黨譴責「破壞區域和平」：台海非中國內海

藍承諾不再突襲！選罷法、憲訴法排進週五院會議程　戒嚴法拚付委

老翁推病妻墜樓　陳菁徽嘆今年已8起長照悲歌：需落實喘息服務

川普稱「從未說過保衛台灣」　張亞中嘆：壓根不在乎台灣人命

民眾黨成立防災士中隊　變「白熊學院」？黃國昌：不會辦900萬園遊會

力抗選罷法王美惠手臂傷勢照曝　支持者嚇壞她喊：傷口已經好很多了

內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

川普不表態保衛台灣！　賴士葆轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

曾智希為復仇隱姓埋名「狠心不認外婆」　眼下點痣誘惑周旋3男間

推「班班喝鮮奶」獲金驢獎　農業部妙回：驢子代表腳踏實地

貝童彤「上圍太兇包不住」隔6年再披婚紗！解放低胸 事業線被看光

20歲車手取款前先吸毒「露詭異燦笑」　保住80萬她嚇到狂哭　

國際人權日　民眾黨嘆「台灣走在十字路口」：左邊戒嚴幽靈、右是霸凌

「三本柱」李晧禎明年離開台灣！　李雅英發聲祝福好友：幸福最重要

江蕙攜全聯捐心肺復甦機　台大金山院長：提升偏鄉醫療服務

台塑企業攜傳統戲曲入雲二監　助收容人感悟孝道與家庭包容

新股掛牌價大出包！力領遭低掛　櫃買中心發聲「不影響價格形成」

快訊／台中死亡車禍！單車騎士與大貨車擦撞　頭撞地送醫不治

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

政治熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

獨／賴清德、韓國瑜咬耳朵內容曝　確定請韓國瑜代表參加川普就職

盧秀燕證實將蓋超級大巨蛋　正在做最終評估

快訊／規模再升級！賴清德出訪返台後　59架共機艦出海擾台

阿妹把大巨蛋唱到晃？遠雄喊放心

川普不表態保衛台灣！　藍委轟：民進黨的希望最終是癡心妄想

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

接待陸生團遭提罷免！台大社科院學生會長道歉

桃機周邊大量坦克集結　六軍團：因應敵情威脅

警害母女輕生　蔣怒向李西河提4要求

黃國昌曝勞部亂花就安基金　砸千萬拍片

民眾黨1跡象　黃國昌接班有變數

傳民進黨出奇招！2026台北市長「聯手苗博雅」　本人深夜吐心聲

快訊／台美21世紀貿易倡議　首批協定今早正式生效

更多熱門

相關新聞

張麗善拜會民眾黨團、國民黨團爭取農業權入法案

張麗善拜會民眾黨團、國民黨團爭取農業權入法案

雲林縣長張麗善12月5日在立法委員張嘉郡的安排下，率縣府主管並邀請雲科大科技法研究所教授王服清，拜會民眾黨立法院黨團總召黃國昌、立委張啟楷、立委麥玉珍、立委林國成、立委林憶君等人，訴求農業權入法。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示將召開黨團會議商討，確認最後立場。

爆園遊會狂花900萬公帑　羅智強點名沈伯洋

爆園遊會狂花900萬公帑　羅智強點名沈伯洋

內政部指租金實登「恐現負面影響」　業者一面倒支持透明化

內政部指租金實登「恐現負面影響」　業者一面倒支持透明化

打槍「租賃全面實價登錄」　內政部：恐造成租金上漲

打槍「租賃全面實價登錄」　內政部：恐造成租金上漲

中配史雪燕曾遞補當選議員遭解職　劉世芳：無法取得放棄中國籍說明

中配史雪燕曾遞補當選議員遭解職　劉世芳：無法取得放棄中國籍說明

關鍵字：

內政部農業權發展權農業權

讀者迴響

熱門新聞

快訊／中共盤踞第一島鏈封控、拒止外軍　我軍證實：數量非常驚人

阿妹大巨蛋唱〈三天三夜〉里長抗議求禁跳！

終止學生餐！炒飯王冠軍嘆：不是家長吃爽的

潮牌外套「萬元殺到2000有找」　一票人驚呆！

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

剛繳費5天…葉瑋庭補習班傳倒閉！29名家長討240萬元

今下最大地區曝　最強冷氣團凍3天恐跌破10℃

汪東城突放話「終止合作」曾沛慈被疑已取關

陳梅慧與「百億洗錢大咖」共用雲端　刑警男友涉內鬼疑雲

他減肥「完全戒澱粉」卻變胖！醫教1招瘦8KG穩血糖

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

年末發財啦！「5生肖」12月財運一路旺到年底

蔡國強無人機煙火秀炸機！500多架墜地 遺憾稱：沒有辦法重來

一片肉色！泰100男同志大開「性愛毒趴」被逮

三陽怒退汽車公會真實導火線曝光

更多

最夯影音

更多

張惠妹現身周杰倫演唱會　3.8萬人大巨蛋嗨跳〈三天三夜〉

周杰倫「我還20幾」拖陳冠希下水　歌迷點歌帶哭腔...他學起蔡秋鳳XD

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫演唱會一下台 直奔昆凌討抱抱＞＜ #星光雲REELS

恩師瓊瑤過世...古巨基唱〈好想好想〉　「台上崩潰痛哭」曝導演不給換歌！

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面