內政部示警：農業發展權入法　將讓農地被判死刑

▲內政部強調，「農業權」與「農業發展權」概念不同，若貿然將發展權移轉入法，將讓農地被判死刑。（示意圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

針對《國土計畫法》爭議，內政部今（10日）表示，學界及公民團體多都表示延期不是好解方，民間也發起多次「反對國土計畫再展延」的連署，盼經由國土計畫法如期實施，正視現行區域計畫蛙躍式開發而導致土地破碎化等情況，另外，近期有部分地方政府混淆「農業權」與「農業發展權移轉」概念，也有學者投書，提醒一旦開啟「農業發展權移轉」，對國土管理體系將帶來不可逆的負面影響。

「農業權」及「農地發展權」近來引發爭議，文化大學李家儂教授指出，「農業發展權移轉將使農地功能不再僅限於農業生產，而被視為一種可交易資源，這樣的概念，與國土計畫及都市計畫的基礎精神，存在重大矛盾」。

政治大學戴秀雄教授也指出，目前提倡的「農業權」，比較接近要讓「農田價格漂亮」，讓買賣時能更有效益，這跟國土計畫想「維持農業生產」的初衷已脫鉤；另外，政治大學鄭安廷教授則表示，國土計畫藉由劃設不同等級的農業發展地區，促進產製儲銷合理配置，減少開發與污染對於農業的外部傷害，重新建立農業的產業價值，而在國土計畫的架構下，對於實際務農的農民能給予更多保障，這才是國土計畫維護農民農業生產權利的重要初衷。

內政部補充，「農業權」是以維護農民權益及利於農業多元永續經營為優先；而目前地方政府所提的「農業發展權移轉」，是要落實發展權移轉，將土地利用的權力，永久性移轉至其他土地上。

內政部指出，此舉恐造成土地掮客或中介商趁機低價方式大量收購農地，圖取後續農地發展權移轉的潛在利益問題；且透過市場機制將個別農地發展權移出後，也連帶影響周邊農地日後也沒有任何調整空間，才是真正讓農地被判死刑，這絕非農民之福，也無法達到真正照顧農民權益及地方政府所稱之公平正義。

內政部表示，國土計畫法從討論到立法推動已超過將近30年，國土計畫透過縣市國土計畫、國土功能分區劃設等機制，讓土地能有合理分類及管理措施，且各項子法均將會在今年年底前完成審查；內政部呼籲，尚未繳交國土功能分區圖之縣市，應加速提送至中央審議，以真正確保民眾權益，這才是負責任的態度及作法。